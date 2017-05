Alexis Bachelay, député PS des Hauts-de-Seine : "Manuel Valls doit quitter le Parti Socialiste"

L'annonce de l'ancien Premier ministre socialiste, Manuel Valls, qui veut se présenter aux législatives sous l'étiquette "La République en marche" a provoqué de nombreuses réactions. Pour le député PS des Hauts-de-Seine, Alexis Bachelay, Manuel Valls doit désormais quitter le Parti socialiste.

L'annonce de Manuel Valls, mardi matin, a fait l'effet d'un coup de tonnerre. L'ancien Premier ministre socialiste a vertement tancé son parti. Il a annoncé qu'il allait se présenter aux législatives sous l'étiquette "La République en marche".

La première réaction est venue des macronistes. Manuel Valls doit faire comme tout le monde, ont-ils déclaré. Il devra obtenir l'investiture. Pas de passe-droit pour l'ancien Premier ministre. Et l'affaire est délicate puisque un autre candidat est déjà investi dans sa circonscription d'Evry.

Une logique d'ambition personnelle pour Manuel Valls

Du côté des socialistes, la colère gronde. Le député socialiste des Hauts-de-Seine, Alexis Bachelay, ne mâche pas ses mots. Il a d’abord fait part de sa tristesse. Il a rappelé que Manuel Valls avait fait toute sa carrière au Parti socialiste et qu'il avait été le Premier ministre de la France grâce au Parti socialiste. "C'est un peu lamentable comme trajectoire", dit-il.

"Manuel Valls est en train de perdre beaucoup de crédibilité par rapport aux gens qui lui ont fait confiance", affirme Alexis Bachelay qui pense que Manuel Valls essaye de se raccrocher à Emmanuel Macron pour continuer à être dans la majorité.

Il faut en terminer avec ce vieux monde politique que Manuel Valls incarne totalement avec son cynisme décomplexé

Alexis Bachelay estime que quoi qu'il arrive Manuel Valls ne peut plus être le candidat du Parti socialiste ou alors ajoute-t-il "je considère que notre famille politique n'est pas digne de la confiance des Français". Manuel Valls ne peut pas s'acharner sur ce parti ajoute le député des Hauts-de-Seine. "Soit il considère que ce parti est mort et il le quitte et il essaye de faire autre chose avec d'autres gens, mais il ne peut pas vouloir partir, parler de la fin du PS, et en même temps revenir ou y rester parce que personne ne veut de lui".

Manuel Valls doit quitter le PS

Alexis Bachelay explique que Manuel Valls devrait fonder sa propre formation politique et "comme ça, il pourra changer de ligne tous les quinze jours, trahir qui il aura envie de trahir et nous (le PS) il nous laissera vivre notre vie parce que je crois que notre famille politique a beaucoup souffert quand Manuel Valls était Premier ministre et que maintenant, il faut qu'il nous laisse tranquille, qu'il nous laisse nous reconstruire".