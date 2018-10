Elle l'a annoncé aux dirigeants de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) lors d'une réunion du parti, ce lundi 29 octobre rapporte des responsables de la formation : Angela Merkel ne sera pas candidate à sa réélection à la présidence de la CDU, en décembre. La chancelière allemande a subi un nouveau cuisant revers électoral, dimanche, aux élections régionales dans le Land de Hesse. Dans ce scrutin qui faisait figure de test national pour Angela Merkel et son équipe à Berlin, la CDU arrive certes en tête et va pouvoir continuer à diriger le Land au sein d'une alliance, mais son score de 27%, selon des résultats définitifs, représente un recul de plus de 11 points par rapport au précédent scrutin de 2013.

Et son partenaire au pouvoir, le Parti social-démocrate (SPD) ne fait pas mieux, subissant lui aussi des pertes lourdes, avec seulement 19,8% des suffrages.

Usées par des années de pouvoir

Angela Merkel, qui est âgée de 64 ans, est présidente de la CDU depuis 2000 mais de plus en plus de voix au sein du parti lui soufflent de mettre un coup de barre à droite, voire même, de passer la mains. Sa popularité n'a cessé de baisser depuis sa décision d'ouvrir les frontières du pays à plus d'un million de demandeurs d'asile en 2015 et 2016. Même le chef de la CDU en Hesse, Volker Bouffier, pourtant considéré comme un proche de la chancelière, a jugé que le piètre résultat dans son Land dimanche, constituait "un signal d'alarme" pour le mouvement "et également pour notre présidente".

En renonçant à ce rôle, elle lancerait donc une course au sein du parti conservateur pour sa succession. Première candidate annoncée, toujours d'après plusieurs hauts-responsables de la CDU : la secrétaire générale, Annegret Kramp-Karrenbauer. Surnommée AKK, elle est une proche d'Angela Merkel et la chancelière n'a jamais caché son soutien à sa bras-droit.

En revanche, lors de cette réunion à huis-clos, Angela Merkel aurait précisé qu'elle souhaite rester chancelière mais "ce sera le dernier mandat", a rapporté un dirigeant du parti. Des informations relayées aussi par les médias de référence en Allemagne.