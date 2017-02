Alliance Bayrou-Macron : dans la Marne, le Modem attend de voir

François Bayrou, le Président du Modem, renonce à se présenter à la présidentielle pour rejoindre le mouvement "En Marche". Une annonce accueillie par des cris de joie au quartier général d'Emmanuel Macron, mais avec beaucoup de surprise dans le camp de François Bayrou.

François Bayrou ne sera donc pas candidat à l'élection présidentielle. Après s'être lancé trois fois dans la course à l'Elysée, le Président du Modem renonce et décide de former une alliance avec Emmanuel Macron. Et le maire de Pau de justifier son choix par la montée de l'extrême droite : "Jamais, dans les 50 dernières années, la démocratie en France n'a été dans une situation aussi décomposée et la France encourt le pire des risques". Dans ce contexte, François Bayrou ne veut pas multiplier les candidatures.

Une annonce surprise

Dans un camp comme dans l'autre, l'annonce de François Bayrou a surpris, mais si elle a été accueillie par des cris de joie au QG de campagne d'Emmanuel Macron, les membres du Modem eux, sont restés sans voix. "Je m'attendais très franchement à une 4ème candidature de François Bayrou", avoue Franck Noël, conseiller municipal à Reims et président du Modem Marne. Une surprise d'autant plus grande pour Franck Noël qu'il y a quelques semaines encore, François Bayrou déclarait: "Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. C'est un hologramme de la finance". Ce n'est donc pas avec un grand enthousiasme, mais plutôt dubitatif que Franck Noël digère la nouvelle: "Nous étions prêts à soutenir un candidat Les Républicains puisque nous avions soutenu Alain Juppé, mais aujourd'hui la vie politique est bouleversée de jour en jour et ça nous laisse dubitatif".

"On attend de connaître le programme d'Emmanuel Macron"

Les membres du Modem attendent donc maintenant le 4 mars, date à laquelle Emmanuel Macron doit rendre public le programme de son mouvement "En Marche". En préalable à cette alliance, François Bayrou a demandé à Emmanuel Macron d'intégrer certains points, notamment une loi pour moraliser la vie politique ou encore une dose de proportionnelle dans les scrutins. Des conditions acceptées par l'ancien ministre de l'Economie qui a déclaré: "L'alliance proposée porte sur les valeurs et les idées et s'inscrit pleinement dans la démarche de renouvellement et de rassemblement qui, depuis le début, est la nôtre. C'est pourquoi je l'accepte". Mais les militants du Modem restent prudents: "Il faut qu'on en parle", poursuit Franck Noël "Il ne faut pas qu'on oublie que lors des dernières élections Les Républicains ont toujours gagné grâce au centre et à ce jour je ne pense pas qu'Emmanuel Macron puisse gagner".