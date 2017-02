Alliance Bayrou/Macron, en Creuse le Modem attend de voir

François Bayrou aux côtés d'Emmanuel Macron. Le président du Modem en a surpris quelques uns ce mercredi en annonçant soutenir le fondateur du Mouvement En Marche, dont le président creusois du parti Eric Daubechies.

Il se dit surpris de la décision de François Bayrou de ne pas se représenter pour la quatrième fois à l'élection présidentielle, mais Eric Daubechies, le président du Modem 23, dit aussi comprendre et salue la démarche : "C'est la décision d'un homme d'Etat, qui a cette volonté de dépasser les clivages depuis très longtemps. Il a montré par ce geste une abnégation, par contre c'est clairement une alliance et pas un ralliement."

Je salue la décision courageuse de François @bayrou pour bâtir une alternance, moraliser la vie politique et dépasser les clivages anciens — Eric Daubechies (@MoDemCreuse) February 22, 2017

En effet, lors de son point presse le président national du parti centriste a bien insisté principalement sur la promesse d'une loi de "moralisation de la vie publique."

Chez les partisans d'Emmanuel Macron on se félicite, bien sûr. Patrick Bernard représentant du mouvent En Marche dans la Creuse voit d'ailleurs des points communs avec le Modem : "une certaine ouverture, une tolérance, une envie de fédérer, un esprit libéral et social à la fois. Il a parlé de la moralisation de la vie politique c'est quelque chose auquel on tient beaucoup aussi."

Eric Daubechies et Patrick Bernard, qui n'ont pas attendu ce jeudi pour faire connaissance. Le responsable du Modem 23 était à la réunion publique des soutiens d'Emmanuel Macron lundi dernier à Guéret.

Désormais, les militants centristes vont se réunir : "Ce sont des choses à voir, à travailler, et qui se construirons dans le temps si tant est qu'il y ait une alliance. L'alliance, elle engage les idées mais pas forcément les gens entre eux au plan local. Donc, il va falloir voir comment les choses se déclinent" explique le vice-président du Modem en Creuse, Mathieu Charvillat, qui salue une "décision courageuse et responsable, qui s'explique certainement par la volonté de faire barrage aux extrêmes." L'élu d'Aubusson qui rajoute : "On observe aussi des phénomènes au travers des primaires, qui veulent que les électeurs aujourd'hui mettent hors jeu un nombre important d'anciens responsables politiques."