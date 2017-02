A. Cazabonne, maire Modem de Talence, "prêt" à faire campagne pour E. Macron

Le maire Modem de Talence Alain Cazabonne a été surpris par la décision de François Bayrou de ne pas se présenter à la présidentielle. L'élu girondin se dit prêt à faire campagne pour l'ancien ministre de l'Economie. Il était l'invité de France Bleu Gironde ce jeudi matin.

Êtes-vous surpris de la décision de François Bayrou de proposer une alliance à Emmanuel Macron ?

Un petit peu oui. J'avais un sentiment assez proche de François. Je croyais en sa candidature : ça a été une sorte de primaire au centre. Au début, on avait vu Emmanuel Macron arriver avec scepticisme. Finalement, il est arrivé à porter un message de rassemblement. du centre - c'est pour ça que je parle de primaire au centre. François Bayrou a eu raison de tirer les conséquences de ça, avec un signal très respectable et de chef d'Etat d'estimer que celui qui est le plus apte de porter le même message de rassemblement du centre, c'est Emmanuel Macron.

Vous comprenez que certains élus Modem de Gironde soient sous le choc ?

Bien sûr, car nous sommes ici en Gironde dans une alliance très proche avec Alain Juppé, et ça reste toujours d'actualité. Après, je connais très bien les réflexes des partis politiques. Le combat mené par le Modem depuis des années, c'est d'offrir une force centrale, d'apporter des réponses qui dépassent les clivages.

Une alliance avec François Fillon n'était pas envisageable ?

Ce n'est pas le problème de François Fillon, quoiqu'il y a le problème des affaires. Mais c'est surtout son programme qui est très conservateur. Lorsque François Bayrou a soutenu Alain Juppé, c'est parce qu'il prônait le rassemblement et qu'il voulait inscrire des évolutions très fortes vers ce que nous défendons. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui semble porter ces valeurs. Il y a des propositions qui vont s'enrichir. Ici, en Gironde, Alain Juppé nous paraît l'homme de rassemblement. Sur le plan national, il n'est plus là. Donc l'offre centrale aujourd'hui est portée par François Bayrou et Emmanuel Macron. Mais il faut arrêter de vouloir exclure : d'autres vont venir certainement. Quand j'entends les critiques des Républicains, je me souviens de la façon dont Jacques Chirac a tué Valéry Giscard d'Estaing contre Mitterrand : c'était une campagne organisée. Alors que François Bayrou, c'est un acte personnel pour porter une force nouvelle. Voilà la différence.

Vous êtes prêt à faire campagne pour Emmanuel Macron sur le terrain ?

Bien sûr. Actuellement, les deux seuls qui portent un projet républicain, c'est Emmanuel Macron et François Bayrou. Et en plus il y a cette volonté de construire une force qui dépasse les clivages. Bien sûr, il y aura des différences. Mais faire travailler des gens de bonne volonté ensemble alors que la France est en difficulté, ça me paraît une voie normale et souhaitable