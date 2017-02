Alliance Bayrou/Macron : les militants girondins du Modem surpris, mais pas déboussolés

Après plusieurs semaines de suspense, François Bayrou a décidé de ne pas se présenter à l'élection présidentielle, proposant une alliance à Emmanuel Macron. L'ancien ministre de l'Economie a décidé de saisir la main tendue du centriste. Du côté des militants, on oscille entre surprise et attente.

Finalement, c'est non : François Bayrou ne portera pas l'étendard centriste une quatrième fois à l'élection présidentielle. Le maire de Pau l'a annoncé ce mercredi lors d'une conférence de presse. La fin d'un long suspense de plusieurs semaines qui a largement surpris les militants. A l'image de Constance, âgée d'une vingtaine d'années et militante depuis quatre ans au Modem. "J'ai été assez choquée à vrai dire. Je pensais vraiment qu'il allait y aller. Après, ça incarne vraiment sa volonté de dépasser les clivages politiques. C'est un vrai sacrifice, et j'espère qu'Emmanuel Macron en sera digne". Même constat pour Christophe Vasquez, le président des jeunes démocrates de Gironde. "Depuis l'annonce, je reçois plein de coups de fils. J'ai été très surpris". "Il reste quand même un certain goût amer, de la déception d'un militant de ne pas voir ses idées incarnées à l'élection présidentielle", ajoute Emile.

Présidentielle: "J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d’alliance", Bayrou qui renonce à être candidat pic.twitter.com/OVpyXNDkoN — franceinfo (@franceinfo) February 22, 2017

De Juppé à Macron, la "danse du centre"

Trois jeunes militants surpris, mais pas déboussolés par le choix du maire de Pau. Après avoir soutenu le maire de Bordeaux Alain Juppé lors de la primaire de la droite et du centre, c'est donc désormais vers Emmanuel Macron, l'ancien ministre de l'Economie de Manuel Valls et François Hollande, que vont ses regards. Le fondateur du mouvement En Marche! dont il disait en septembre 2016, ne pas se reconnaître dans ce qu'il incarne. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Quand certains y voient une énième "danse du centre", les militants Modem eux parlent de cohérence. "C'est toujours la même logique d'essayer de s'allier avec eux que d'y aller tout seul et de perdre", explique Christophe Vasquez.

"Personnellement, je suis dans l'attente" - Emile Partager le son sur : Copier

Une alliance qui reste cependant sous conditions : celle d'adhérer aux valeurs prônées par le Modem. Hier soir, Emmanuel Macron a dit oui. Les militants Modem attendent de voir. "Il faut qu'Emmanuel Macron doit se mettre tout nu (sic) : il faut qu'il réponde à tous les points présentés par François Bayrou comme des exigences", confie Emile. A commencer par "4 piliers", dont cette loi sur la moralisation de la vie publique. La balle est donc dans le camp du fondateur d'En Marche! "Si toutes les conditions sont satisfaites et qu'on nous offre notre juste place, oui. Sinon, on ne fera pas campagne avec eux. Ce sera sans nous"', prévient Christophe Vasquez. Sortir ou non les pots de colle et les balais, c'est la grande question...

"Je pensais vraiment qu'il allait y aller. Après, ça incarne vraiment sa volonté de dépasser les clivages politiques. C'est un vrai sacrifice, et j'espère qu'Emmanuel Macron en sera digne" - Constance

Et le temps presse : le premier tour de l'élection présidentielle, c'est dans tout juste deux mois.