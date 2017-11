Alliance Juppé-LREM ? Alain Juppé "pas sensible aux sourires et aux danses du ventre"

Le nouveau président de La République en marche, Christophe Castaner, avait lancé un appel pour constituer une liste de pro-européens en vue des élections européennes de 2019, citant Daniel Cohn-Bendit et Alain Juppé. Le maire de Bordeaux s'est donc dit loin de ces préoccupations, ce lundi.

Amorcée depuis plusieurs semaines, depuis qu'Alain Juppé en personne avait lancé l'idée d'un "grand mouvement central", pour les élections européennes de 2019, l'idée d'une alliance entre le maire de Bordeaux et La République en marche semble prendre du plomb dans l'aile.

Pourtant, Christophe Castaner, fraîchement élu à la tête de La République en marche, a annoncé ce lundi sur France Inter sa volonté de constituer une liste avec des pro-européens pour ces mêmes élections européennes de 2019, citant Daniel Cohn-Bendit et Alain Juppé. Interrogé à ce sujet quelques heures plus tard, le maire de Bordeaux s'est dit "pas dupe de tous les sourires et les danses du ventre dont [il fait] l'objet". "Je ne me suis jamais prononcé sur une, deux, trois, quatre listes, reprend-il. Il y a des responsables de parti politique, M.Castaner en est un, moi non".

Pour autant, Alain Juppé s'est dit "inquiet" de l'appel du pied lancé par Marine Le Pen à Laurent Wauquiez, probable futur patron des Républicains. "Je n'ai aucune idée en commun avec Marine Le Pen, mais j'ai cru entendre que Laurent Waquiez excluait tout rapprochement. J'ai fixé trois lignes rouges avec Les Républicains. Pas de rapprochement avec le FN, pas de retour en arrière sur les questions de société. Et je combattrai tous ceux qui expliquent que l'Europe est responsable de tous nos maux". De quoi lancer le débat avec un Laurent Wauquiez au positions pro-européennes moins affirmées.