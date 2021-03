Allier : Darmanin, Denormandie et Giraud à Gannat pour le Beauvau de la sécurité dans le monde agricole

Les ministres et le Beauvau de la sécurité en milieu rural et agricole

Après la visite sur fond de "France Relance" du ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, vendredi dans le bassin de Vichy, le défilé gouvernemental s'est poursuivi ce lundi à Gannat dans l'Allier. Cette fois, la sécurité en milieu rural était au programme.

La commune de Gannat a été sélectionnée comme 6e étape du "Beauvau de la Sécurité" qui concerne tout le territoire - en zone urbaine comme rurale - avec des problématiques parfois différentes mais bien réelles. Le Beauvau prend la forme d'un tour de France rythmé par un déplacement chaque semaine et une table ronde tous les 15 jours en région.

Le choix de Gannat comme point d'étape s'explique notamment par les rapports professionnels qu'entretiennent Gérald Darmanin et Véronique Pouzadoux, maire de Gannat et présidente de l'association des maires et des présidents d’intercommunalité de l’Allier. Ils ont travaillé ensemble au sein du cabinet de l'ancien ministre des sports David Douillet sous la présidence de Nicolas Sarkozy.

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, Julien Denormandie, ministre de l'agriculture et de l'alimentation et de Joël Giraud, secrétaire d’Etat chargé de la Ruralité, sont arrivés peu avant 15 heures à la brigade de Gendarmerie de Gannat. Une plaque de célébration du tricentenaire des brigades de Gendarmerie a été dévoilée avant d'attaquer ce Beauvau de la sécurité à la sauce bourbonnaise.

Vols, phyto, L214...

Des représentants du monde agricole ont échangé avec les ministres sur les problèmes de sécurité dans les exploitations. Parmi les sujets abordés, le ministre de l'agriculture a été interpellé sur les opérations coups de poing menées par l'association L214. notamment dans certains élevages bourbonnais. Il a été aussi question des pulvérisateurs phytosanitaires.

Le monde rural au cœur du Beauvau de la sécurité à Gannat © Radio France - Olivier Vidal

A l'abattoir

Le trio ministériel doit se séparer en fin d'après-midi, mais rester en Auvergne. Julien Denormandie et Joël Giraud doivent se rendre à l’abattoir Arrivé Auvergne à Saint-Germain-des-Fossés dans l'Allier, où sera présenté le projet de modernisation du site. L'occasion d'évoquer le soutien du plan France Relance cher à Bruno Le Maire.

Darmanin à Clermont-Ferrand

Quant à Gérald Darmanin, il doit prendre la direction de Clermont-Ferrand. Il a répondu l'invitation plusieurs fois renouvelée du maire Olivier Bianchi qui sollicite des moyens supplémentaires de la part de l'état. Le débat est autant politique qu'idéologique.

Alors que les tensions dans les quartiers nord de la capitale auvergnate se font plus vives chaque semaine, Bianchi souhaite des effectifs supplémentaires de police nationale. Ce à quoi le premier flic de France répond "d'accord pour doter Clermont de quelques personnels supplémentaires, mais il faudrait parallèlement que la municipalité recrute des policiers municipaux supplémentaires, réfléchisse à les armer, et développe son système de vidéosurveillance."

Gérarld Darmanin doit visiter en début de soirée le commissariat central de Clermont-Ferrand et rencontrer à cette l'occasion le nouveau directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) du Puy-de-Dôme, Arnaud Bavois, nommé en février dernier.