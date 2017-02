Allier : une visite présidentielle taillée sur mesure pour François Hollande

Le chef de l’État a consacré son jeudi au département de l'Allier et à quelques uns de ces fleurons. Des modèles industriels comme Safran-Electronics à Domérat, puis culturel au Centre national du Costume de Scène à Moulins.

François Hollande aura consacré cinq heures de son agenda présidentiel à l'Allier. La journée du chef de l’État a débuté vers 10h30 à Saint-Victor dans l'arrondissement de Montluçon par une visite de l'entreprise Viatemis, spécialisée notamment dans la fabrication de coupe batterie bipolaire. Le président de la République s'est ensuite rendu chez Safran à Domérat.

Début janvier, la Direction générale de l'armement avait annoncé qu'elle allait passer commande à Safran-électronics de missiles air-sol AASM destinés à l'armée de l'air et à la marine nationale. Une livraison prévue en 2019. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé, mais cette commande implique un doublement de la capacité de production de l'usine auvergnate. Ce qui pourrait générer jusqu'à 200 créations d'emplois. "Je tenais venir ici à Safran-Electronics parce-que c'est un site historique et plein d'avenir", a notamment déclaré le futur ex-président.

François Hollande visite l'expo "déshabillez-moi"

Le CNCS se prépare à accueillir la visite du Président de la République. #hollandeallier pic.twitter.com/gXHttD2Qeq — CNCS (@CNCSmoulins) February 9, 2017

Pas de missile au programme de la seconde partie de visite, mais des costumes. François Hollande a pris la direction de Moulins. Au Centre National du Costume de Scène plus précisément. Après un déjeuner en compagnie d'acteurs culturels du département, le Chef de l’État a visité l'exposition "déshabillez-moi" consacrée aux tenues emblématiques portées par les plus grands artistes français et internationaux. De Piaf à Brel, en passant par Johnny Hallyday, Lady Gaga et Madonna, il y en a pour toutes les générations et tous les goûts scéniques.Une partie de l'exposition est entièrement dédiée au chanteur Matthieu Chedid ou -M- et à ses costumes de scènes extravagants.

François Hollande au CNCS de Moulins - @CNCS

François Hollande a achevé sa visite présidentielle avec le sourire et quitter vers 15h30 la préfecture de l'Allier.