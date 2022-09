Allo Ségur : à Belfort, le député LFI Forian Chauche vient s'enquérir de la santé de l'hôpital

La commission d'enquête populaire sur l'hôpital public lancée par la Nupes a fait étape à Belfort Montbéliard. Florian Chauche, député LFI du Territoire de Belfort, est allé la rencontre des usagers et soignants de l'hôpital Nord Franche-Comté pour recueillir leurs doléances.

Le député LFI du Territoire de Belfort, Florian Chauche, lance un état des lieux des difficultés de l'hôpital Nord Franche-Comté. Il fait cette démarche dans le cadre de l'enquête nationale "Allo Ségur", lancée par son groupe politique : LFI au sein de la Nupes.

La démarche est intitulée commission d'enquête populaire. Elle doit rendre son diagnostic au ministère de la santé dans les toutes prochaines semaines. "On fait le tour des hôpitaux de nos circonscriptions à la rencontre des usagers, du personnel et de la direction pour recueillir leurs doléances". Ici à l'hôpital Nord Franche, ce ne sont pas les moyens qui manquent mais les recrutements. "Une trentaine de médecins manquent à l'appel. Et ce n'est pas du fait de la direction de l'hôpital, ni de son budget. Mais parce qu'on ne trouve pas les candidats."

Pour sa rencontre avec la direction et les syndicats de l'hôpital ce vendredi, Florian Chauche a invité les militants à l'accompagner sur l'esplanade de l'hôpital pour donner de l'écho à sa démarche. Une petite trentaine de militants a fait le déplacement. "Si on ne trouve pas les candidats aux postes de soignants, c'est que les conditions ne sont pas attrayantes" déclare ce militant.