Allocution d'Emmanuel Macron : l'opposition accuse le chef de l'État de déni

Le président de la République française, Emmanuel Macron et la Première ministre Elisabeth Borne.

Emmanuel Macron est sorti de son silence mercredi soir, trois jours après la claque reçue par son camp aux législatives et la perte de sa majorité absolue au Parlement. Si le chef de l'État balaie l'idée d'un gouvernement d'union nationale, dans son allocution le président a appelé les différentes oppositions à "bâtir des compromis", mais on ne peut pas dire qu'il les a convaincues.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Déni" et "mépris"

"Toujours autant de mépris", tweete la député communiste des Hauts-de-Seine, Elsa Faucillon. L'allocution du président de la République à 20 heures laisse un goût amer à la plupart de ses opposants. Si pour Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement National, "c'est la première fois que l'arrogance d'Emmanuel Macron marque un peu le pas", les différentes oppositions s'accordent sur le même point : le chef de l'État a surtout fait preuve de déni.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Évacuer sa responsabilité et ne rien changer de son projet" - Fabien Roussel, président du PCF

"Inutile de contourner la réalité", estime le leader de la Nupes, Jean-Luc Mélenchon, sur Twitter. Son "discours de la méthode" estime le communiste Fabien Roussel, "vise à évacuer sa responsabilité et à ne rien changer de son projet", malgré la gifle des législatives. Pour Marine Le Pen, nouvelle présidente des députés Rassemblement National, Emmanuel Macron "feint toujours de croire" que les Français ont plébiscité son projet présidentiel. "À partir de là", juge Manon Aubry, eurodéputée insoumise, "toutes ses tentatives de culpabilisation n'ont aucun sens".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Fin de non-recevoir aux appels "à bâtir de compromis"

Les appels répétés à plusieurs reprises par le chef de l'État, "à bâtir des compromis", ont globalement reçus des fins de non-recevoir. La forme et l'injonction à ses opposants "de dire en toute transparence jusqu'où, ils sont prêts à aller", c'est un grand "non" pour Olivier Faure, patron du PS.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pas de chèque en blanc pour Les Républicains

Le nouveau président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale, Oliver Marleix, reconnait qu'il n'y pas "d’alternative aux dialogue et respect évoqués par le Président", mais "il ne peut y avoir de chèque en blanc" dit-il, "de surcroît sur un projet peu clair".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans ces conditions, une coalition avec la majorité présidentielle dans l'hémicycle semble s'éloigner de plus en plus. Les Républicains notamment parlent déjà d'alliances, texte par texte. Le leader de la Nupes, Jean-Luc Mélenchon, estime lui que la Première ministre doit se présenter devant l'Assemblée nationale, se soumettre à un vote de confiance et démissionner, si elle ne l'obtient pas.