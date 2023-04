Allocution d'Emmanuel Macron : "C'est du mépris", réagit la CGT de la Marne, qui prévoit de nouvelles actions

Lors de son allocution ce lundi soir, Emmanuel Macron a dit "entendre" la colère des Français, mais il maintient que sa réforme des retraites entrera en vigueur à l'automne. "C'est du mépris", réagit la secrétaire générale de l'Union départementale de la CGT dans la Marne. "Il entend la colère, mais n'en tient pas compte du tout", regrette Sabine Duménil, qui appelle de nouveau le gouvernement à retirer cette réforme, "s'il veut maintenir le dialogue social" et "avancer sur les autres sujets".

Le chef de l'Etat s'est par ailleurs dit prêt à recevoir les syndicats à l'Elysée dès ce mardi. Mais l'intersyndicale refuse l'invitation. "Maintenant qu'il a passé sa réforme en force, il veut nous recevoir, c'est peu tard", estime Sabine Duménil, qui espère que la mobilisation continuera, et massivement. Elle prévient que des actions seront organisées dans la Marne d'ici au 1er mai, dont des "opérations surprises".

"Emmanuel Macron est en train de faire le lit du Rassemblement National"

Le président de la République a évoqué, ce lundi soir, trois grands chantiers, autour du travail, de la justice et de la santé, avec cent jours pour agir. "C'est considéré par les organisations syndicales et le monde du travail comme du blabla", dénonce Sabine Duménil. La secrétaire générale de l'Union départementale de la CGT dans la Marne estime qu'il est "trop tard", et qu'il aurait fallu en parler avant la réforme des retraites.

Elle dit "craindre" les quatre prochaines années de mandat d'Emmanuel Macron, et estime qu'il "est en train de faire le lit du Rassemblement national".