Allocution d'Emmanuel Macron : le président "hors de la réalité" s'insurgent opposition et syndicats

"Rien de concret", "hors de la réalité" : les réactions sont nombreuses, dans l'opposition et parmi les syndicats, après l'allocution d'Emmanuel Macron ce lundi soir, la première depuis la promulgation de la réforme des retraites. LFI, PS, EELV et même LR y sont allés de leur commentaire, fustigeant un président "déconnecté".

ⓘ Publicité

"Cette allocution aurait pu être faite par ChatGPT"

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a estimé qu'il n'y avait "rien de concret" dans les perspectives ouvertes par le président de la République. S'agissant des perspectives "qui sont données, c'est un peu un discours de la méthode, mais rien de concret", a critiqué M. Berger. "L'apaisement, il fallait le faire sur le sujet qui a créé l'embrasement social, la réforme des retraites, il n'en a pas dit un mot", s'est-il indigné sur BFMTV.

"Il n'y aura pas de retour à la normale tant qu'il n'y aura pas de retrait de la réforme des retraites", a réagi sur LCI la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet. "Sur quelle planète vit Emmanuel Macron ? Cette allocution aurait pu être faite par ChatGPT", a-t-elle estimé, ajoutant que le président "s'enferme dans la crise en faisant comme si on pouvait passer à autre chose".

"Rendez-vous le 1er mai !"

Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une allocution "complètement hors de la réalité" : "Irréel Macron. Complètement hors de la réalité, assume le vol de deux ans de liberté. Les casseroles sonnent plus juste", a estimé Jean-Luc Mélenchon alors que des concerts de casseroles étaient organisés devant de nombreuses mairies de France. "Il n'y a plus qu'Emmanuel Macron pour croire en Emmanuel Macron", tweete Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. "Le 1er mai, on lui rappelle qu'on ne gouverne pas contre le peuple", conclut-elle. Le porte-parole du PS Pierre Jouvet a lui aussi donné "rendez-vous le 1er mai !".

Marine Le Pen a dénoncé une "pratique déconnectée, solitaire et obtuse du pouvoir" après l'allocution télévisée du président, qui annonce selon elle "la poursuite d'un quinquennat de mépris, d'indifférence et de brutalité". "Par l'annonce du retrait de la réforme des retraites ou du référendum, Emmanuel Macron aurait pu ce soir retisser le lien avec les Français. Il a choisi de nouveau de leur tourner le dos et d'ignorer leurs souffrances", a poursuivi la triple candidate à l'élection présidentielle.

"Ceux qui n'ont pas écouté n'ont rien perdu", a souligné Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, tandis que la cheffe des Verts Marine Tondelier n'a relevé "aucune remise en question".

Même le président des Républicains Eric Ciotti, sur qui la majorité compte pour avancer à l'Assemblée, a déploré "un catalogue de vœux pieux" : "La méthode manifestement ne change pas avec des objectifs louables, mais sans la moindre remise en cause", a critiqué sur Twitter le responsable LR*. "L'immobilisme affirmé par le président de la République contraste hélas avec la colère des Français"*, s'est désolé Eric Ciotti dans un communiqué.