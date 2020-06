Allocution d'Emmanuel Macron : "Un exercice oratoire d’auto-justification" pour Bruno Retailleau (LR)

Le sénateur Bruno Retailleau qualifie l'intervention d'Emmanuel Macron dimanche soir "d'exercice oratoire d'auto-justification". "Très franchement, j'ai été déçu" dit le président du groupe Les Républicains au Sénat.

"Un des taux de mortalité les plus élevés au monde"

Pour Bruno Retailleau, "il faudra qu'on s'interroge". "Comment se fait-il que la France, qui a eu un des confinements les plus longs et rigoureux d'Europe, comment se fait-il que malgré ces contraintes économiques et juridiques, nous ayons un des taux de mortalité les plus élevés au monde ?" se demande le président du groupe Les Républicains au Sénat. _"Ça pose un problème"_dit Bruno Retailleau qui rappelle que deux commissions d'enquête du Sénat et de l'Assemblée Nationale vont se pencher sur ces questions.