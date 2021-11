Allocution d'Emmanuel Macron : "un mauvais clip de campagne" pour le député LFI Adrien Quatennens

Pour le député LFI du Nord, "_On a un Président qui nous a convoqués devant nos télés, sous prétexte de crise sanitaire (..) et on tous eu droit à un mauvais clip de campagne pendant 27 minutes, balayant une trentaine de thème_s."

Adrien Quatennens estime qu'"il y a urgence à sortir de l'ambiguïté _(de la candidature d'Emmanuel Macron à un second mandat) et surtout à permettre la contradiction_". Il dénonce des contre-vérités dans le discours présidentiel : sur le plan France 2030, sur l'investissement dans la santé ou encore sur la situation de l'emploi.

Le député la France Insoumise de la 1ère circonscription du Nord épingle notamment le chef de l'Etat sur l'âge légal de départ à la retraite, rappelant que le candidat Macron avait promis de ne pas y toucher. Idem pour le nucléaire.

Adrien Quatennens fustige également le changement de cap avec l'annonce de la construction de nouvelles centrales sur le sol français.

Un avis partagé par l'écologiste Marine Tondelier

La mention du nucléaire dans le discours d'Emmanuel Macron a également surpris Marine Tondelier, conseillère municipale EELV d'Hénin-Beaumont et porte-parole de Yannick Jadot, candidat à la présidentielle. "J'aimerai savoir, dit-elle sur France Bleu Nord, où il veut construire ces centrales et si les gens qui se plaignent d'avoir des éoliennes dans leur jardin seront contents d'avoir une centrale."

Marine Tondelier prend l'exemple du seul EPR construit actuellement en France, à Flamanville en Normandie. "Ça devait coûter 3.3 milliards et être prêt en 2012. Ça n'est toujours pas prêt et on en est à près de 20 milliards d'euros aujourd'hui."