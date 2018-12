Allocution du Président : les réactions politiques en nord Franche-Comté

Le Président de la République Emmanuel Macron s'exprimait ce lundi soir à 20h à la télévision et à la radio sur la crise des gilets jaunes. Voici les premières réactions politiques des élus du nord Franche-Comté à la suite de cette allocution.

Une hausse du SMIC de 100 euros par mois, une prime de fin d'année versée par les entreprises qui le peuvent, des "heures supplémentaires sans impôts ni charges dès 2019", la suppression de la hausse de la CSG pour les retraites inférieures à 2.000 euros... le Président de la République a fait plusieurs annonces ce lundi soir alors que les gilets jaunes continuent de se mobiliser. Les élus du nord Franche-Comté réagissent.

Le député du Doubs Denis Sommer (LREM)

"Je l'ai trouvé très à l'écoute de ce qui s'est passé ces dernières semaines avec les revendications exprimées par les gilets jaunes", a déclaré à France Bleu Belfort Montbéliard Denis Sommer, député LREM de la troisième circonscription du Doubs.

"Je crois qu'il s'est attelé à répondre à de nombreuses revendications notamment sur les questions du pouvoir d'achat (...) je crois que les conditions mêmes du dialogue sont réunies aujourd'hui (...) il a aussi dit combien il avait pu blessé, qu'il le reconnaisse devant la nation, je trouve que c'est bien".

Le député du Territoire de Belfort Michel Zumkeller (UDI)

"Chacun sait, moi je ne suis pas fatalement un soutien farouche du Président, mais j'ai trouvé qu'il était dans le ton, je pense qu'il a pris la mesure de la colère...", a estimé Michel Zumkeller, le député UDI de la deuxième circonscription du Territoire de Belfort.

"J'espère sincèrement que nos concitoyens accepteront cette main tendue, et ça ne nous empêche pas, en plus, de continuer et peut-être d'obtenir encore autre chose". Michel Zumkeller s'interroge malgré tout sur la manière dont ces mesures vont pouvoir être financées.