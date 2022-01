Alpes-Maritimes: Les militants de la Primaire populaire de la gauche se mobilisent avant le vote

Une union de la gauche pour la présidentielle, certains y croient encore. Leur motif d'espoir : la Primaire populaire, initiative citoyenne qui veut départager sept candidats étiquetés à gauche par un vote sur Internet fin janvier. Un seul tour, qui se jouera entre le 27 et le 30 janvier, même si certains "candidats" désignés ont déjà indiqué leur refus de prendre en compte le résultat.

Et si on trouve des noms connus dans la liste, Yannick Jadot ou encore Jean-Luc Mélenchon, on a aussi des noms plus méconnus : l'eurodéputé Pierre Larrouturou ou Charlotte Marchandise, ancienne adjointe à Rennes. "Ce n'est pas tellement les noms qu'on met en avant. Pas du tout, explique Florence, inscrite depuis plusieurs mois au vote de la Primaire populaire. Justement, ça échappe un peu aux appareils politiques, c'est ça qui est novateur dans la démarche. C'est proposer un projet collectif et finalement, peu importe qu'il y ait des noms connus ou pas connus."

Il faut que la gauche soit là, une gauche rassemblée

C'est sur le marché du samedi place du Général de Gaulle, à Nice, que Florence et d'autres Maralpins inscrits à la Primaire populaire se sont retrouvés samedi 15 janvier pour convaincre les passants de rejoindre cette initiative. Et ce n'est pas simple. "Être de gauche, ce n'est pas simple aujourd'hui" sourit Nathalie après avoir échoué à donner son tract à un passant. Quelques mètres plus loin, des militants de la République en marche tractent pour un second mandat d'Emmanuel Macron. Les militants du Rassemblement national sont également là. "L'objectif, c'est déjà d'être présent sur le terrain, poursuit Nathalie. Il faut que la gauche soit là, une gauche rassemblée."

120.000 personnes sont pour l'instant inscrites pour participer à ce vote en ligne, presque autant que la primaire écologiste (122.000) qui avait désigné Yannick Jadot comme le candidat présidentiel des Verts. Un nombre que les militants de la Primaire populaire veulent faire gonfler avant la clôture des inscriptions dimanche 23 janvier. Sur le marché, ce sont surtout les moins de 30 ans qui s'intéressent à l'initiative."Je n'en avais pas entendu parler, reconnaît Yohan, qui lit attentivement le tract. Le fond est pas mal, c'est cohérent en tout cas. Mais difficilement réalisable selon moi."

Si on doit forcer la main pour arriver à nos objectifs, pourquoi pas

Il faut dire que certains "candidats" ne souhaitent pas l'être. Si Christiane Taubira assure qu'elle se pliera au résultat de la Primaire populaire, c'est non pour Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou encore Anne Hidalgo. Les militants n'ont-ils pas l'impression de les forcer ? "Oui, et alors? répond avec le sourire Patrick, Niçois membre actif de la primaire populaire. Si on doit forcer la main pour arriver à nos objectifs, pourquoi pas (...) On sait d'avance le niveau de réponse électorale que vont avoir ces candidats. La seule possibilité qu'il y ait quelqu'un de gauche au second tour, c'est qu'il n'y ait qu'un seul candidat. On pense que notre démarche peut servir à le désigner."