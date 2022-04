Alsace : dernière ligne droite pour la mise sous pli des programmes des candidats à la présidentielle

A l'approche du premier tour de l'élection présidentielle, c'est l'effervescence chez 3ma group à Rouffach (Haut-Rhin). L'entreprise qui a pour mission la mise sous pli des professions de foi des candidats et l'impression des enveloppes est dans la dernière ligne droite.

C'est la grosse effervescence chez 3MA group à Rouffach. La société spécialisée dans la communication multicanal des entreprises, est dans le sprint final pourle premier tour de l'élection présidentielle.

Elle a pour mission d'imprimer les enveloppes électorales, les garnir des professions de foi des 12 candidats et des bulletins de vote et de les classer en fonction de la tournée des facteurs sur 5 départements : le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle, le Doubs, la Côte-d’Or et le Jura.

50 millions de documents pour 2 millions 250.000 électeurs de 5 départements

C'est au total 50 millions de documents, pour 2 millions 250.000 électeurs. Dans l'entreprise de Rouffach, 150 salariés sont mobilisés dans les grands hangars. Ils sont appuyés par une cinquantaine d'intérimaires.

C'est une organisation en trois huit, 24 heures sur 24. Une mobilisation qui représente près de 20% du chiffre d'affaire annuel de l'entreprise. Les mises sous pli ont débuté le 25 mars, elles se terminent ce mercredi 6 avril minuit, pour que tout soit livré en temps et en heure.

Tout a été calculé pour éviter les couacs de la distribution des professions de foi, lors des élections régionales de 2021. "Nous avons mis en place un certain de nombre de procédures de contrôles et un processus de suivi, pour que tout le monde soit rassuré," explique Olivier Tschirhart, directeur général de 3MA group.