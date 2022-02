Alsace et Grand Est : le maire de Metz parle d'une "pseudo consultation sans aucune valeur"

Maire (LR) de Metz et vice-président du conseil régional du Grand Est, François Grosdidier juge sévèrement, sur le fond et la forme, la consultation citoyenne sur la sortie de l'Alsace du Grand Est.

Invité de France Bleu Lorraine au lendemain de la publication du résultat de la consultation citoyenne sur la sortie de l'Alsace du Grand Est (approuvée par 92,4% des votants), François Grosdidier n'a pas mâché ses mots pour qualifier l'initiative du président de la Collectivité Européenne d'Alsace, Fréderic Bierry.

Pas un vrai referendum

"Cette pseudo consultation n'a strictement strictement aucune valeur" fustige le maire (LR) de Metz et vice-président du conseil régional du Grand Est en charge de l'Enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. "Elle aurait été crédible si elle avait organisée comme un vrai référendum. Comme l'avait fait d'ailleurs la région Lorraine sur la gare de Vandières, avec une journée de vote avec des bureaux de vote dans chaque commune. Mais ce n'est pas du tout ce qui a été fait et c'en est même comique. Et on pouvait voter une fois, dix fois !"

Renforcer les compétences du Grand Est

François Grosdidier, qui rappelle au passage son opposition au redécoupage des régions imposé par François Hollande, défend le bilan de la majorité qui a essayé "de pallier aux inconvénients de la distance en s'organisant avec des maisons de la région sur tout le territoire." Il estime que déjà trop de temps a été perdu dans l'organisation de la collectivité. "Nous avons travaillé essentiellement à construire ces grandes régions dans un exercice imposé que nous ne souhaitions pas. Et quand on fait ça, on ne fait pas autre chose. Si demain on devait défaire ce qu'on a fait, on repasserait un mandat entier à ne travailler que sur nos institutions en ne s'occupant pas du transfrontalier, en ne s'occupant pas d'enseignement supérieur de recherche, en ne s'occupant pas de la formation professionnelle et d'un autre sujet qui est l'adéquation entre la formation et l'emploi."

Pour le maire de Metz, la balle est maintenant dans le camp du gouvernement pour poser le cadre et renforcer les compétences des régions dans un "nouveau mouvement de décentralisation."