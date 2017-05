Présidentielle : en Alsace aussi, Emmanuel Macron remporte le second tour

Emmanuel Macron arrive en tête de l'élection présidentielle en Alsace avec 61% des voix devant Marine Le Pen. À l'issue du second tour, dimanche 7 mai, c'est le candidat d'En Marche qui est élu président de la République.

Emmanuel Macron est élu président de la République, dimanche 7 mai, avec plus de 65% des voix, devant Marine Le Pen. En Alsace également, c'est le candidat d'En Marche qui arrive en tête de ce second tour : il recueille 61% des voix, contre 39% à la candidate du Front national. Au premier tour, Marine Le Pen était arrivée en tête dans les deux départements alsaciens. Rien de tel lors de ce second tour. Dans le Haut-Rhin, Emmanuel Macron recueille 58% des voix (24,5% d'abstention). Dans le Bas-Rhin, il obtient 63,1% des voix (23,9% d'abstention).

Macron plébiscité à Strasbourg

Dans les trois plus grandes villes alsaciennes, et comme au premier tour, Emmanuel Macron arrive en tête. À Strasbourg, il réalise le score écrasant de 81,2%. À Mulhouse, le futur président de la République recueille 70,6% des voix. À Colmar, 66,2%.

La très grande majorité des communes alsaciennes où Marine Le Pen était arrivée en tête du premier tour voient finalement Emmanuel Macron passer devant au second. C'est le cas notamment de Haguenau, où le candidat d'En Marche recueille 61,1% des voix. La plupart des villes qui avaient placé François Fillon en tête du premier tour ont placé Emmanuel Macron en tête du second.

Marine Le Pen enregistre ses meilleurs résultats en Alsace bossue, en périphérie de Haguenau et de Sélestat, au sud de Colmar, dans la vallée de la Thur et dans le Sundgau. Dans ces zones, dans plusieurs villages, la candidate du Front national recueille souvent environ deux tiers des voix. À Fessenheim, où elle était déjà arrivée en tête au premier tour, Marine Le Pen arrive une nouvelle fois devant, avec 53,6% des voix.

