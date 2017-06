Alsace : les résultats du premier tour des élections législatives

Quinze sièges sont à pourvoir pour les élections législatives des 11 et 18 juin en Alsace. Découvrez ce dimanche, pour le premier tour, les résultats dans le Haut et le Bas-Rhin.

Ce dimanche, pour le premier tour des élections législatives en Alsace, 223 candidats se disputent 15 sièges à l'Assemblée nationale. Les bureaux de vote sont fermés depuis 18h, sauf à Strasbourg où le vote se termine comme toujours à 20h. C'est à partir de 20h également que sont publiées les premières estimations de résultats.

A suivre également : en direct, les résultats et les réactions des personnalités nationales.

France Bleu Alsace vous propose de vivre la soirée électorale en direct à l'antenne, à partir de 19h55.

Première indication : la forte baisse de la participation. A 17 h, elle s'élevait à 42,10% dans le Bas-Rhin, contre 43,89% en 2012. Dans le Haut-Rhin, on passe de 47,29% en 2012 à 39,82% en 2017. La tendance est la même au plan national : à 17h, le taux de participation était de 40,75%.

Nous suivons les six circonscriptions du Haut-Rhin avec les villes clés que sont Colmar et Mulhouse et les neuf circonscriptions du Bas-Rhin avec Strasbourg, Haguenau ou encore Wissembourg. Vous retrouverez tous les résultats dans toutes les villes de France dans le module ci-dessous :

A quoi va ressembler l'Assemblée nationale au soir du 11 juin ? Suivez les résultats sur notre carte de France :