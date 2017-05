Législatives en Alsace: Jean-Luc Reitzer se représente à Altkirch

Il a annoncé son choix en direct ce mardi matin sur France Bleu Alsace: Jean-Luc Reitzer se représentera en juin aux législatives. Il devra donc abandonner son mandat de maire, un mandat qu'il exerçait depuis une trentaine d'années. Une décision prise la mort dans l'âme explique-t-il.

Il est député maire d'Altkirch depuis une trentaine d'années: Jean-Luc Reitzer a annoncé ce mardi sur France Bleu Alsace qu'il avait fait son choix dans le cadre de la loi sur le non cumul des mandats, il se représentera aux législatives.

Le mandant de maire est le plus beau mandat."

Une décision prise "la mort dans l'âme. Le mandat de maire est le plus beau mandat qu'on puisse exercer, parce qu'on est véritablement le patron, on peut réaliser, on peut construire. C'est aussi un honneur, une émotion, de pouvoir unir des jeunes mariés", souligne Jean-Luc Reitzer, élu à la maire en 1983.

Les circonstances me poussent à être candidat aux législatives."

Alors pourquoi ce choix? _"Je me suis demandé où je pourrais être le plus utile, pour ma ville, pour ma région, pour l'Alsace et pour la France. Le débat national, c'est quand même le débat fondamental. Les circonstances me poussent à être candidat, pour faire en sorte que les idées de la droite et du centre puissent être représentées à l'Assemblée nationale."_Jean-Luc Reitzer a été élu au premier tour dans sa circonscription chaque fois qu'il s'est présenté sauf en 1997.

Celui qui est encore député maire d'Altkirch ne fera pas partie de la majorité d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, il précise toutefois qu'il est un homme d'ouverture, et qu'il n'exclut pas de voter certains de ses textes.

Interview à réécouter en intégralité https://www.francebleu.fr/emissions/l\-invite\-de\-la\-redaction\-de\-7h40/alsace/jean\-luc\-reitzer\-depute\-maire\-d\-altkirch