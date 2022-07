Ambition Mayenne 2030 : un projet balayé en cinq minutes en conseil départemental

Cinq minutes, en tout et pour tout, presque montre en main, pour présenter 53 propositions. Le président du conseil départemental de la Mayenne, Olivier Richefou, a évoqué ce lundi en conseil le projet de mandature Ambition Mayenne 2030. Le projet comporte trois points majeurs : la Mayenne solidaire, la Mayenne attractive et la Mayenne durable.

372 millions d'euros pour la solidarité

Le premier point, celui de la solidarité, est le premier budget du département : 372 millions d'euros pour les jeunes, la famille, les personnes âgées, le handicap et l'accès aux soins. Parmi les propositions, le Département prévoit de mettre en place la règle du quotient familial dans les cantines scolaires des collèges. Le projet de la cantine à 1 euro n'est donc pas à l'ordre du jour, ce qu'a déploré l'opposition via le groupe "Pour la Mayenne Ecologique et Solidaire".

Il est aussi prévu de promouvoir les métiers d'aide à domicile par la création d'une "Académie des métiers". En ce qui concerne les Ehpad, le Département parle d'un projet "1 Ehpad, 1 projet de modernisation", sans détailler le budget qui y sera consacré, ce que pointe l'opposition. "Il n'y a aucune trace de réalisation avant 2030 dans les Ehpads, pourtant ils en ont besoin", dénonce Christine Dubois, maire de Louvigné et conseillère départementale du canton de l'Huisserie au micro.

Un million d'euros pour l'internat dans les hôpitaux mayennais

Le Département imagine aussi d'améliorer l'accès à la santé, par le développement de la télémédecine ou encore la création d'un guichet unique facilitant l'installation des professionnels de santé. Sur la plaquette, on peut aussi lire l'objectif d'un million d'euros dédié aux programmes d'internat pour les hôpitaux de Laval, Mayenne et Château-Gontier.

Tourner le musée Robert Tatin vers l'international

Deuxième point du projet Ambition Mayenne 2030 : l'attractivité de notre département. Et ça commence par la mobilité. Le Département prévoit le maintien des lignes de TGV, avec huit aller-retours minimum par jour pour Paris et le développement du fret ferroviaire. Il veut aussi renforcer les dispositifs de covoiturage et développer les pistes cyclables le long de routes départementales.

Autre aspect de l'attractivité mayennaise : le tourisme. L'idée est de "faire de Robert Tatin un musée d'exception et d'envergure internationale" ainsi que d'être un département de référence pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Rien de nouveau là non plus pour l'opposition mais salue l'idée de la création d'une agence d'attractivité de la Mayenne mais c'est non chiffré.

Devenir le premier département bas carbone de France

Dernier point du projet départemental : le durable, qui passe, selon le président du Département, par "la préservation du bocage, le soutien à nos agriculteurs et la rénovation énergétique des logements." Il prévoit un million d'euros par an sur les énergies renouvelables ou encore 50 millions pour rénover les passoires énergétiques des logements. Il veut aussi créer 1 000 ruches. Le Département veut aussi 75 % de produits locaux et 100% de viande mayennaise dans les cantines des collèges. Pour l'opposition, toujours rien de nouveau et "rien sur la loi Égalim dans le dernier axe". "Tout ça pour rien, pour faire pschit" conclut l'opposition.

"Le titre c'est Ambition Mayenne 2030, si l'ambition se résume à cinq minutes de présentation du président, je pense que l'ambition ne va pas aller loin", ajoute Christine Dubois, "je ne sais pas, un plan, je l'imagine avec des objectifs, des actions, un chiffrage et un budget. Il n'y a rien eu de construit en commun autour d'une table, on découvre la plaquette lors de cette session, pour moi ce n'est pas un projet de mandat".

"Mais après la traduction se fait dans les budgets, mais vous l'avez observé ce groupe (Pour la Mayenne Ecologique et Solidaire, ndlr)", répond le président du conseil départemental Olivier Richefou, "à la fois ils trouvent que c'est trop publicitaire mais ils ne votent pas les moyens qu'on doit avoir pour mettre à disposition donc heureusement que la majorité est là pour voter le budget et faire en sorte d'avoir les moyens pour développer ces différentes actions". Il a enfin expliqué que le projet serait publié dans le journal du département pour que tous les Mayennais puissent le consulter.