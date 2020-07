Amboise : Thierry Boutard prend officiellement la tête de la ville

Après 19 ans de socialisme, Amboise repasse à droite avec l'élection de Thierry Boutard, et son officialisation ce samedi 4 juillet en conseil municipal. Le nouveau maire estime que les dernières années n'ont pas fait avancer la ville et il compte accélérer sur le volet de l'emploi.

Thierry Boutard a été officialisé maire d'Amboise ce samedi 4 juillet lors du conseil municipal qui s'est tenu dans le gymnase Claude Ménard. La salle était pleine et il n'y avait plus une place de disponible, ni dans les gradins, ni sur le parquet. Plus d'une centaine de personnes était présente pour assister au virage que prend la ville d'Amboise.

Après 19 ans de socialisme sous la houlette de Christian Guyon, la ville qui abrite le Clos Lucé passe à droite, mais de justesse. Pour rappel, Thierry Boutard devance son adversaire Brice Ravier, avec 43 voix d'avance. À entendre le nouveau maire, la ville doit prendre un tournant "sinon elle restera sur le côté". Il poursuit sa réflexion en citant Michel Debré, l'ancien premier ministre, député, sénateur mais surtout maire de droite à Amboise pendant 23 ans : " Il disait, en 1976, qu'Amboise devra avoir entre 18 000 et 20 000 habitants au début du XXIème siècle. Nous n'en sommes qu'à 13 500 pour le moment."

Objectif : des repas bio tous les jours à la cantine des écoles primaires

Pour autant, le nouveau maire n'oublie pas que les écologistes ont fait 18% au second tour, et donc qu'ils représentent une partie des habitants d'Amboise. Veut-il verdir son conseil municipal ou a-t-il juste pris conscience de la tendance ? En tous les cas, Thierry Boutard a nommé un conseiller chargé, entre autres, de développer les repas bio dans les cantines scolaires, il s'agit d'Atman Bouchekioua. Ce dernier détaille l'objectif affiché : "Le challenge, ce serait de _proposer tous les jours un repas bio dans les cantines_. On veut faire cela d'ici la fin du mandat."

En plus des repas bio, il souhaite travailler sur des circuits plus courts. Le conseiller municipal assure avoir déjà des pistes pour s'associer avec des producteurs qui gravitent autour d'Amboise.