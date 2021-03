Amélie de Montchalin, ministre de l'Action publique, en Corrèze pour prendre le pouls des réformes

Le débat entre Amélie de Montchalin et les cinq Corréziens a duré une heure et demie

La ministre de la Transformation et de l'Action publique était à Tulle ce vendredi. Amélie de Montchalin fait le tour de France des départements pour faire le point sur la mise en œuvre des réformes du gouvernement. Elle s'appuie pour cela sur le baromètre de l'action publique mis en ligne en début d'année et qui indique les résultats chiffrés de chacune des réformes. Et elle rencontre des simples citoyens sélectionnés par les préfectures pour en discuter avec elle.

Accord et critique en direct

C'est ainsi qu'à la préfecture de Tulle elle a débattu avec cinq Corréziens. Il y avait une retraitée de l'enseignement, un gérant de société de spectacle, un ingénieur, une conseillère en finances et un agent immobilier. La plupart des réformes y sont passées. Sur la santé, la transition écologique, l'emploi, la formation ... Amélie de Montchalin veut ainsi savoir directement auprès de ceux que cela concerne, nous tous, si toutes ces réformes vont dans le bon sens, assez vite, et sont en accord avec les besoins du territoire. Et les remarques, dit-elle, seront prises en compte. Illustration par exemple avec le remboursement à 100 % des lunettes qui est loin encore d'être fréquent dans le département. "Il n'y a peut-être pas assez d'informations. Eh bien typiquement, on va travailler avec les services de la préfecture, avec les opticiens pour que les choses avancent".

C'est intéressant de briser les barrières" Florian de Brive

Les cinq Corréziens ne se sont privés ni de critiques ni de satisfecit. Florian de Brive, comme tous les autres, a cependant bien apprécié la démarche de la ministre qui est venue parler avec eux. "C'est intéressant de briser les barrières et d'aller en direct" dit-il tout en n'étant "pas naïf sur l'opération de communication qu'il y a aussi". Il espère surtout que cette manière de faire est le début d'une prise en compte accrue de l'avis de la population. Après les simples citoyens Amélie de Montchalin a rencontré les services de la préfecture, les élus, les associations pour faire un point très concert des réformes en Corrèze. Elle s'est rendue ensuite à Égletons pour visiter la maison de santé pluridisciplinaire et le centre de santé départemental.