Aménagement de la place de La République à Belfort, le dernier mot aux belfortains

La ville de Belfort joue la concertation pour le réaménagement de sa place de la République entre le palais de justice et la préfecture. Deux scénarios d'aménagement sont proposés aux habitants : un scénario dit "grand jardin" et un scénario dit "trois rues". Ils ont été présentés lors d'une réunion publique jeudi soir à la Salle des Fêtes de Belfort qui a presque fait salle comble, avec près de 400 participants.

Les deux propositions se ressemblent beaucoup. La seule différence est une petite voirie automobile devant le tribunal pour l'option "trois rues". "Il ne s'agit pas de deux scénarios, mais d'une option deux rues et d'une option trois rues. Un choix bien fermé." constate au micro cette ancienne élue. "Une première réunion a déjà opéré des premiers choix. Nous sommes dans la suite de cette concertation" rétorque le maire Damien Meslot. "Sur la place d'Armes à l'époque, je n'ai pas le souvenir qu'on nous ait demandé notre avis."

Le scénario Grand Jardin (deux rues) - Ville de Belfort

Dans les deux cas, c'est une belle place piétonne, végétalisée et arborée avec miroir d'eau, prairies fleuries, des bancs et le monument des Trois Sièges au centre. « La place a 90 m de long, la taille d’un terrain de football, mais elle paraît bien plus petite qu’elle n’est en réalité » ajoute l'architecte strasbourgeois Alfred Peter qui veut redonner toute sa perspective à cette belle place historique de Belfort.

Le scénario Trois Rues - Ville de Belfort

Les 120 places de stationnement ainsi sacrifiées seront en grande partie compensées par un espace de places payantes sur le parking de l'Arsenal. Le stationnement n'a curieusement pas été le sujet le plus discuté lors de la réunion publique de jeudi soir. L'essentiel des questions ont portées sur la place des vélos et des piétons, ainsi que l'accès des riverains.

"Pour moi, ce sera Grands Jardins. Plus c'est végétal, mieux c'est"

Les belfortains peuvent voter pour l'un de ces deux scénarios. Jusqu'au 11 décembre, par internet ou sur papier. Quant à la suite du projet. Après la concertation et le choix du scénario, le 11 décembre, le permis sera déposé au printemps 2022 pour un choix des entreprises à l'été, un démarrage du chantier à l'automne 2022 et une livraison à l'automne 2023.