Amiens : quelles économies pour faire face à la crise énergétique ?

Face à l'envolée spectaculaire du coût de l'énergie, la ville et la métropole d'Amiens étudient les pistes pour réaliser des économies à court, moyen et long terme. Une partie des élus s'est réunie ce jeudi en commission plénière pour mettre toutes les pistes sur la table.

Plan d'efficacité énergétique

"Avec la guerre en Ukraine, le changement climatique et la flambée des coûts de l'énergie, nous vivons une période de crises qui nous oblige à nous adapter en permanence." C'est avec gravité que Brigitte Fouré, maire (UDI) d'Amiens a ouvert cette commission devant une soixantaine d'élus. "Nous sommes là pour trouver tous ensemble des solutions pour bâtir le plan d'efficacité énergétique de la ville et de l'agglomération", a t-elle lancé.

Les deux collectivités veulent prendre des mesures à court terme, dès cet hiver dont "l'arrivée sonne comme un défi", insiste Brigitte Fouré pour qui l'objectif est d'éviter toute coupures, délestages où problèmes d'approvisionnement. Cela passe par "une chasse au gaspi, les coupures d'appareils en veille etc." "Des efforts que nous avons déjà enclenché", explique le président (LR) de la métropole, Alain Gest.

Economiser sans rogner sur les investissements

Mais il s'agit donc d'aller plus loin et d'étudier toutes les pistes possibles, "sans remettre en cause les investissements engagés et prévus", rassure Brigitte Fouré, citant par exemple l'extension des pistes cyclables, la rénovation de 1 000 logements par an, la transformation du parc de la Hotoie etc. énergétique

Après un long point sur les investissements réalisés depuis 2014 en matière énergétique et les apports d'un développement du réseau de chaleur, les perspectives de la solarisation ou encore la rénovation thermique de plus de 6 000 logements de l'Amsom, l'énumération des pistes possibles d'économie ont pu commencer.

La collectivité a présenté un plan en trois parties. D'abord sur la consommation énergétique des bâtiments publics. Sans être tranchées dans le détail, les questions de la période de chauffe et de la température du chauffage dans certains bâtiments sont posées. "Pourquoi ne pas baisser le chauffage à 15 degrés dans les gymnases ?", interroge Alain Gest. "On peut même descendre à 12", renchérit le maire de Rivery, Dominique Boquillon.

Sans préciser laquelle, Alain Gest indique que la température d'un des trois bassins publics de la ville a été diminuée d'un degré et que les autres doivent suivre. "Il faut aussi diminuer la température de l'air ambiant dans les piscines couvertes, car c'est ce qui coûte le plus cher."

Un marché de Noël moins illuminé ?

Autre point important abordé lors de cette commission, l'éclairage public. Pour Brigitte Fouré, pas question de le couper dans les, "pour des raisons de sécurité." Dommage rétorque l'élu d'opposition, Julien Pradat qui aurait aimé "au moins un expérimentation." En revanche, comme de nombreuses autres communes, dont certaines l'ont déjà mis en œuvre, Amiens réfléchit à l'extinction nocturne de l'éclairage des monuments publics.

Pour Brigitte Fouré, "réduire la durée de l'éclairage quotidienne du prochain marché de Noël", est une piste intéressante. Tout comme la coupure nocturne de certains éclairages comme les panneaux d'informations.

La ville et la métropole d'Amiens veulent aussi réduire la consommation de carburant en sensibilisant les agents à l'éco conduite ou en poursuivant l'achat de véhicules électriques.

Une baisse de consommation évaluée à 10%

Au total, si ces pistes sont suivies, elles pourraient permettre à la collectivité de "réduire sa consommation énergétique de 10% indique Brigitte Fouré. Et l'impact sur le budget est également important. "Baisser le chauffage d'un degré dans un bâtiment, c'est 50 000 euros d'économies", indique Alain Gest.