Amiens - Barbara Pompili : " J'ai envie d'accompagner une équipe" aux municipales à Amiens

Amiens, France

Avant de répondre aux questions des auditeurs de France Bleu Picardie sur le thème de la Transition Ecologique, Barbara Pompili s'est exprimée sur le mouvement des Gilets Jaunes et la loi anti-casseurs dont plusieurs articles ont été débattus mercredi soir à l'Assemblée Nationale. Les députés ont adopté l'article 2 malgré l'opposition de Barbara Pompili et d'une partie de la majorité. Barbara Pompili a voté pour la suppression de cet article qui prévoit que les préfets pourront prononcer des interdictions de manifester à l'encontre d'individus représentant "une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public".

"Il ne faut pas empêcher le gens de manifester"

" Il faut que l'on retravaille çà, je comprends bien que les manifestations sont violentes, qu'il faut réagir et trouver une solution , mais il ne faut pas empêcher les gens de manifester, on parle de libertés publiques, du droit de manifester, mais adaptons nous et prenons le temps de le faire " a précisé Barbara Pompili estimant que tout est trop précipité et que le gouvernement agit dans l'urgence.

"Si beaucoup de monde vient aux débats, le gouvernement en tiendra compte !"

Sur le Grand Débat National lancé par Emmanuel Macron pour répondre au mouvement des gilets jaunes, Barbara Pompili pense que c'est une chance de débattre et de se mettre autour de la table : "Moi je serai très fière si à la fin de ce débat on sort avec des décisions qui ont du sens et qui montrent qu'on a réussi à faire quelque chose tous ensemble, si beaucoup de monde vient aux débats, je ne vois pas comment le gouvernement ne peut pas en tenir compte " . Sauf que pour l'instant dans la Somme, les débats n'attirent pas la foule, il y avait seulement 12 personnes pour celui de Glisy organisé par le maire samedi dernier sur le thème de la fiscalité. Barbara Pompili annonce qu'elle va participer à celui d'Amiens le 8 février prochain, parce qu'elle est curieuse d'entendre les propositions des amiènois, elle espère aussi que le débat sur les élections municipales sera intéressant et qu'il permettra d'apporter des solutions pour rendre la ville plus attractive.

" Amiens a besoin de renouvellement politique "

" On voit toujours les mêmes ! " dénonce la députée La République En marche, "On a plein de gens ici à Amiens qui ont envie de faire plein de choses, de toute façon à Amiens il y aura une équipe pour les élections municipales, pas forcément une équipe uniquement République en Marche". Pour la députée LREM, il faut sortir des logiques de partis et élargir la participation citoyenne ". La députée de la Somme souhaite accompagner cette équipe , la soutenir, sans pour autant en être la tête de liste. On comprend bien entre les lignes que Barbara Pompili veut poursuivre son activité de parlementaire au niveau national, même si son mouvement la presse pour conduire une liste à Amiens.