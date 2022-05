Amiens : l'opposant Renaud Deschamps pointe l'absentéisme de certains élus. "Démagogie" répond Brigitte Fouré

Nouvelles frictions en vue ce jeudi soir au conseil municipal d'Amiens. Il se réunit à partir de 18 heures, mais c'est en fin de séance que le groupe d'opposition "Amiens au Cœur" va déposer un vœux pour pointer l'absentéisme de certains élus de la majorité, dont des adjoints en commission.

Quand on perçoit 2 000 euros d'indemnités d'élus par mois, on a une obligation de présence.

"On remarque qu'il y a sept adjoints qui sont en dessous d'un taux de présence de 50% depuis le début de mandat", pointe Renaud Deschamps, candidat aux dernières élections municipales en 2020 et chef de file du groupe "Amiens au Cœur". "Sur 40 commissions qu'il y a eu, il y en a certains qui ne sont venus à aucune. Zéro ! Quand on perçoit 2 000 euros d'indemnités d'élus par mois, on a une obligation de présence, surtout quand on s'adresse à un électorat qui, pour certain sont au SMIC, à 1 300 euros. Si on est pas capable de venir deux fois par mois en commission, on fait autre chose, on laisse sa place."

Renaud Deschamps propose même d'instaurer des pénalités sur les indemnités des élus qui sont sous le seuil des 50% de présence. "Notre proposition c'est de retirer une partie de l'indemnité des absentéistes et de la verser au Centre Communal d'Action Sociale. Et vous allez voir que certains vont venir parce que certains ne font pas de la politique pour faire bouger Amiens mais pour se faire de l'argent", poursuit-il.

Des attaques jugées "populistes" par le maire, Brigitte Fouré. "Ce n'est pas la présence en commission qui est le travail le plus important d'un élu. par exemple un adjoint de secteur, croyez-vous que son rôle prioritaire c'est d'être présent en commission ? Moi je ne le crois pas. Son rôle prioritaire c'est d'être présent aux côtés des habitants du secteur dont il a la charge. Je rappelle aussi, et Renaud Deschamps le sait puisqu'il a été adjoint, que les élus travaillent en équipe et que les adjoints ont des délégués qui sont présents dans les commissions. C'est complètement démagogique de présenter les choses de cette façon là."