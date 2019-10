Amiens : le Pont de Strasbourg rebaptisé Pont Jacques Chirac

Amiens, France

Les élus du conseil municipal d'Amiens se sont prononcés à l'unanimité ce jeudi soir pour le changement de dénomination de 3 lieux de la ville afin de rendre hommage à 3 personnalités "qui ont marqué notre époque contemporaine et qui sont entrées dans l'Histoire" a déclaré Brigitte Fouré le maire d'Amiens en ouverture de séance du Conseil Municipal . Il s'agit de Jacques Chirac, ancien président de la République de 1995 à 2007, François Mitterrand ancien président de 1981 à 1995 et de René Lamps, maire communiste d'Amiens de 1971 à 1989.

Un square René Lamps, un Pont Jacques Chirac et une Avenue François Mitterrand

Invitée sur France Bleu Picardie quelques jours après la mort de Jacques Chirac, Brigitte Fouré avait dit réfléchir à donner le nom d'un lieu à l'ancien Président de la République. Il fallait trouver un endroit sans habitation pour éviter des complications administratives. Finalement à quelques mois des élections municipales, le maire d'Amiens ne se fâche avec personne et décide de rebaptiser 3 lieux amiénois en hommage à un homme de droite, à un socialiste et à un communiste. A Amiens, une école portait déjà le nom de René et Julia Lamps rue de Mercey près du quartier Condorcet. Là c'est le square situé dans l'ancienne caserne Dejean rue Jules Barni qui devient square René Lamps. L'ancien maire communiste d'Amiens n'habitait pas très loin de ce quartier. A l'ouest de la ville l'avenue de Grâce qui mène au péage de l'autoroute A 16, près de la Licorne devient avenue François Mitterrand. Et non loin de là, le pont de Strasbourg est rebaptisé Pont Jacques Chirac " quoi de plus normal pour quelqu'un qui aimait à jeter des ponts entre les cultures", explique Brigitte Fouré pour justifier ce choix.

Dans un registre moins politique des amiénois vont bientôt "vivre pour le meilleur" (on leur souhaite) rue Johnny Hallyday et rue France Gall dans le quartier Renancourt ou des habitations sont en construction. D'autres célébrités issues des domaines de la santé, du sport et de la culture vont donner leur nom à des nouvelles rues quartiers Renancourt et Intercampus