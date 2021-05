Amiens : le Rassemblement National dévoile sa liste de la Somme pour les élections régionales

Le candidat tête de liste pour le Rassemblement National aux élections régionales dans les Hauts-de-France, Sébastien Chenu, était à Amiens lundi 10 mai, pour présenter la liste de la Somme. Dix-sept personnalités derrière Philippe Theveniaud, conseiller municipal et métropolitain d'Amiens, ancien président de la CFTC Picardie.

Sur cette liste du Rassemblement National, on trouve des profils assez variés, venant de milieux professionnels différents : étudiants, agriculteurs, ouvrier qualifié, ou encore chirurgien-dentiste.

Philippe Theveniaud, conseiller municipal et métropolitain d'Amiens, ancien président de la CFTC Picardie, ancien Président de la CAF de la Somme Nathalie Billet, agricultrice Jean-Philippe Tanguy, expert en industrie et énergie, ancien bras droit de Nicolas Dupont-Aignan Yaël Ménache, commerciale Nicolas Lottin, chef d'entreprise, président de l'association des chasseurs de la Baie de Somme, ancien conseiller général de la Somme (Chasse, pêche, nature et traditions) Patricia Wybo, conseillère départementale, conseillère municipale de Vicogne Philippe Monnier, chirurgien-dentiste Sabine Maillard, experte juridique Thomas Dubois, ouvrier qualifié Nathalie Lemaire, diététicienne nutritionniste Pierre Courcol, étudiant, responsable RN à Amiens, responsable de la cocarde étudiante Aurélie Dupont Alex Gaffez, conseiller départemental Marie-Christine Boussart Steevie Chopin, agent de sécurité Aïchatou Péchon, retraitée de l'enseignement Christian de Blangie, Maire de Méricourt-l'Abbé Marie-Claire Bouvet, mère de famille nombreuse, ancienne conseillère municipale d'Amiens

"Je trouve qu'il y a trop d'insécurité, un manque d'emplois, trop d'inégalités sociales"

Sur la liste, certains font leur début en politique. C'est par exemple le cas de la quatrième, Yaël Ménache (elle est également candidate aux élections départementales dans le canton de Péronne, en binôme avec Damien Rieu). C'est la première fois qu'elle se présente à une élection, mais son engagement remonte à plusieurs années : "j'assume mon engagement depuis mon plus jeune âge. J'ai été victime d'antisémitisme et c'est ce qui m'a poussé à l'époque vers le Front National. J'assume complètement cette étiquette et je la porte avec fierté." Plusieurs thématiques lui tiennent particulièrement à cœur : "je trouve qu'il y a trop d'insécurité, un manque d'emplois, trop d'inégalités sociales. Je suis obligée d'aller à Lille pour travailler parce qu'il n'y a rien chez moi. Je pense que je peux être une pierre à l'édifice."

Le bilan de Xavier Bertrand attaqué

En revanche, le nom de Patricia Chagnon, conseillère régionale sortante pour le RN, ne figure pas. C'est une surprise. Elle a décidé de prendre un peu de recul selon Sébastien Chenu : "elle est toujours membre du RN. Elle n'a pas souhaité se représenter, elle nous a aidés pour le programme et les candidatures. Elle est toujours là, à côté, mais a choisi de mettre entre parenthèse sa carrière d'élue."

Durant la conférence de présentation de la liste, Sébastien Chenu s'est attaqué à plusieurs reprises au bilan du président sortant du conseil régional des Hauts-de-France, notamment en matière d'emploi. Pourtant, durant la mandature de Xavier Bertrand, le taux de chômage a baissé, passant de 12,4% en 2016 à 9,3% fin 2020 (selon les chiffres de l'Insee). Pour Sébastien Chenu : "ce qu'a fait Xavier Bertrand n'a pas produit d'effets. Ce sont les mêmes tendances dans toute les régions. S'il avait été si fort nous n'aurions pas déploré autant de fermetures d'usines. En fait il est passé à côté de beaucoup d'opportunités, on parle du recyclage, du pneu vert... Nous ce que l'on veut c'est protéger notre industrie. On considère que ceux qui créent de l'emploi ce sont les industries et les TPE-PME."