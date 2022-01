VIDEO. "Amiens va être le cœur écologique de l'Europe" : Barbara Pompili, avant le sommet européen amiénois

France Bleu Picardie : A partir de ce jeudi, 46 ministres de l'Écologie et de l'Énergie sont réunis à Amiens, à partir de ce matin. Qu'est ce qu'il va se dire? Pourquoi avoir organisé ce mini sommet ?

Barbara Pompili : Alors effectivement, aujourd'hui et jusqu'à samedi, Amiens va être le cœur écologique de l'Europe et je suis très heureuse que ça se fasse à Amiens. Qu'est ce qui va se faire ? On a 46 ministres qui vont se retrouver. D'abord ceux de l'Environnement, puis ceux de l'Énergie, pour mettre en œuvre le Pacte vert européen. C'est ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre en travaillant sur tout ce qu'on peut faire pour les réduire. Donc en travaillant sur les énergies renouvelables, en travaillant sur la déforestation importée, en travaillant sur les batteries, par exemple. Vous savez qu'on est en train de développer les voitures électriques. Pour faire des voitures électriques, on va avoir besoin de batteries et on doit travailler aussi sur la souveraineté de notre pays. Ne plus être obligés d'importer des batteries, des minerais, de l'extérieur, de Chine, mais faire en sorte que ce soit fait en Europe, qu'on le recycle en Europe, qu'on crée des emplois pour la transition énergétique en Europe. Ça fait partie des sujets qu'on va examiner aujourd'hui, demain et après demain.

Mais après ces trois jours, qu'est ce qui va concrètement ressortir ? A quoi est-ce-que tout cela aura servi finalement ?

Cette réunion, elle se fait au début de la présidence française de l'Union européenne. C'est le moment où on réunit tout le monde pour regarder avec eux, donc, ces fameux textes du Pacte vert, du Green Deal, qui sont absolument fondamentaux. On voit tous les collègues des pays pour leur demander, "Est ce que sur ces textes, il y a des points sur lesquels on est tous d'accord", ou on va avancer vite et d'autres sur lesquels on peut avoir des problèmes. Vous savez, quand on demande de baisser de 55% les émissions de gaz à effet de serre de l'Europe, quand vous avez un pays comme la Pologne qui a encore 80% de son mix électrique au charbon. Évidemment, ça peut être difficile pour lui. Donc on travaille aussi pour faire en sorte que toute cette transformation écologique, elle se fasse de manière juste, qu'on ne laisse personne au bord du chemin et qu'on trouve des solutions pour aider socialement ceux qui pourraient en souffrir.

Le sujet va être l'écologie, mais également l'énergie. Le prix des carburants est à la hausse une nouvelle fois. On sait que les taxes sont aussi très élevées sur ce sujet là. Est ce que ça va être au menu des discussions ? Est ce qu'on peut s'attendre à quelque chose à ce niveau là ?

Oui, ça fait partie des discussions que nous aurons. Parce que les prix de l'énergie, il ne faut pas oublier qu'ils sont liés au marché de l'énergie européen. Et ce marché de l'énergie, il indexe les prix sur les prix du gaz. Comme en ce moment, les prix du gaz sont très élevés, ça a des conséquences en cascade sur les prix de l'électricité et sur les prix du carburant aussi. Donc, on doit en parler ensemble pour essayer de faire en sorte que ce marché de l'énergie, qui est très important, parce que ça permet aussi qu'on puisse importer de l'énergie quand on en a besoin en hiver, puisse mieux prendre en compte des mix comme le nôtre, par exemple, où nous, on a une électricité qui est beaucoup plus décarbonée et trouver des solutions pour le long terme.

On continue à parler d'énergie. Nous sommes dans un territoire où il y a bien sûr énormément d'éoliennes. Est ce qu'il faut continuer à en poser ? Il y a encore des projets malgré une résistance locale qui est quand même régulière.

Oui, il faut continuer à développer les énergies renouvelables. Toutes les énergies renouvelables, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup plus d'électricité dans les années qui viennent pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre. N'oublions jamais que l'énergie qu'on dépense aujourd'hui en France, les deux tiers, c'est du fossile, c'est du gaz pour se chauffer. C'est du carburant dans les voitures, donc il faut qu'on fasse des économies d'énergie et surtout, qu'on fasse passer le plus possible d'utilisation à l'électrique. Donc, on va avoir besoin de plus d'électricité dans les dix, quinze ans à venir. On ne peut pas faire autrement que de passer par les renouvelables. Mais vous savez, ce qu'il faut, c'est surtout ne pas le faire n'importe comment. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne sait pas assez, que l'Etat refuse à peu près un projet d'éoliennes sur trois. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. On peut encore s'améliorer et c'est sur ça qu'on doit travailler.

Un autre sujet local, c'est celui de Boréalia. On est totalement dans ce qu'on appelle de l'artificialisation des sols. Vous demandez à la métropole de revenir sur ce projet en parlant d'autres surfaces disponibles. Mais Alain Gest, qui est le président de la métropole d'Amiens, dit que ce sont des zones qui sont fragmentées, isolées. Bref, pas idéal pour ce genre de projet.

Vous savez, sur la question de l'artificialisation des sols, j'ai porté une loi qui va s'appliquer, qui est une loi qui dit que maintenant, il faut qu'on arrête de bétonner toutes les terres agricoles ou des terres dont on a besoin pour faire pousser des plantes pour nos animaux, mais aussi on en a besoin parce que ça rend des services. Aujourd'hui, si on a beaucoup d'inondations en France, c'est parce qu'on a trop bétonné. Quand on a des coulées de boue, quand on a des grandes variations de température, c'est parce qu'on a trop bétonné. Donc, il faut qu'on change notre état d'esprit. Et sur ce projet, moi, j'ai été interrogé, et donc j'ai simplement regardé ce que disait l'autorité environnementale qui a reçu le dossier qui était proposé et qui dit, je vais vous le lire : "Malgré l'ampleur de la surface urbanisée, les impacts du projet sur les services écosystémiques ne sont pas étudiés. Les impacts du projet sur le climat, les gaz à effet de serre ne sont pas quantifiés malgré un développement important du trafic prévu. Les incidences du projet sur la qualité de l'air d'un secteur où celle ci est déjà dégradée ne sont pas étudiées." Et il y en a plein des comme ça. Moi, quand j'ai un avis comme ça de l'autorité environnementale, je dis qu'au minimum, il faut revoir la copie et la revoir en profondeur.