Depuis l'annonce de son décès, les hommages et les réactions ont été nombreux, à gauche, pour saluer cette militante humaniste et féministe, qui a "combattu toute sa vie le mépris social et les injustices", souligne le Parti communiste sarthois. Pour le groupe Insoumis Le Mans Sud, "elle était un exemple de persévérance et de combativité". Il faut dire que c'est une figure emblématique de la gauche mancelle qui disparaît.

Née en 1935 à Tresson, Jeannine Haudebourg a débuté sa carrière professionnelle comme sténodactylographe à la Mutuelle Générale Française Accident, devenue plus tard les Mutuelles du Mans Assurances. Elle devient ensuite agent de maîtrise et responsable du secrétariat d’une division. Elle y travaillait encore lorsqu'elle est élue au conseil municipal en 1977 sur la liste d'union de la gauche de Robert Jarry, qui en fait sa 5e adjointe, en charge des affaires sociales. Militante communiste depuis 1963, elle reste fidèle à Robert Jarry malgré son exclusion du parti. Et devient aux cours des mandats suivants 3e adjointe, puis 1re adjointe de 1989 à 2001. Militante jusqu'au bout, elle figurait encore, en 2014, sur la liste du Front de gauche aux municipales au Mans, en 55e et dernière position.

Son empreinte sur la ville du Mans

Ancienne vice-présidente du Centre communal d’action sociale, Jeannine Haudebourg a porté plusieurs projets municipaux comme la construction du centre de loisirs des Étangs-chauds, la création de l’Ehpad Joliot-Curie, le centre social des Glonnières ou encore la maison de quartier des Bruyères. Elle a également participé à la création du centre culturel de l’Espal, où un hommage public lui sera rendu vendredi 16 mars, à 16h30.

Jeannine Haudebourg a également été conseillère régionale des Pays de la Loire, de 1989 à 1992, comme suppléante de Robert Jarry, et conseillère générale du canton Le Mans sud-est, entre 1992 et 1998, date à laquelle elle s'effaça au 2e tour au profit d'un jeune socialiste arrivé en tête... Un certain Christophe Counil, aujourd'hui à la tête du PS sarthois, qui a tenu, lui aussi, à lui rendre hommage.