André Gervais, le monsieur transports de Dijon est mort

André Gervais a été retrouvé mort ce lundi 10 juillet 2017 à son domicile. le Monsieur transport à la ville de Dijon était âgé de 67 ans.

André Gervais devait participer ce lundi 10 juillet à un séminaire à Gilly-Lès-Citteaux, mais les deux élus qui devaient faire du co-voiturage avec lui ne l'ont pas vu descendre de chez lui, ils ont de suite appelés les secours. André Gervais a été retrouvé mort dans son appartement.

On ne connait pas pour le moment les causes de son décès, mais les réactions se multiplient dans le monde politique dijonnais. Il faut dire qu'André Gervais était adjoint au maire de Dijon depuis 2001. On le surnommait "Monsieur Transport".

Des réactions unanimes pour saluer l'homme

Très attristé par le décès d'André Gervais, collègue au @CD_CotedOr . Un homme de consensus et de dialogue #dijonhttps://t.co/NoS0bo0yth — Ludovic Rochette (@LudovicRochette) July 10, 2017

J'ai aimé travailler avec toi, j'ai aimé ta gentillesse et ton tempérament bosseur. Tu vas nous manquer, André Gervais, "Dédé". pic.twitter.com/2nloNLBoHd — patrice bouillot (@PBouillot) July 10, 2017

#Dijon: attristé par la disparition brutale d'André Gervais, chef de file de la transformation du transport urbain à Dijon. pic.twitter.com/iFMXkTJ7BN — Alain Houpert (@alainhoupert) July 10, 2017

Se souvenir d'André Gervais, élu militant @DijonMetropole qui a beaucoup contribué au développement mobilités actives #vélo 🚲 #TC 🚃🚇🚞 — Catherine Hervieu (@CatHervieu) July 10, 2017