André Laignel, maire d'Issoudun, fait chevalier de la Légion d'honneur à Pâques

L'ancien ministre socialiste fait partie des 562 personnes composant la promotion civile de la Légion d'honneur de Pâques 2017, du dimanche 16 avril.

Son nom est écrit au beau milieu d'une liste de 561 autres, de célébrités et d'illustres inconnus. Les 49 années d'engagement politique du socialiste sont résumées en quelques mots : André René Charles Laignel, "ancien ministre, maire d'Issoudun, premier vice-président d'un organisme de défense et de représentation d'élus locaux".

49 ans d'engagement récompensés

"Par décret du Président de la République en date du 14 avril 2017, pris sur le rapport du Premier ministre et des ministres et visé pour son exécution par le grand chancelier de la Légion d’honneur", énonce le décret présidentiel paru au Journal officiel le 16 avril, "sont promus ou nommés pour prendre rang à compter de la date de réception dans leur grade" des ministres, des maires, des acteurs, des sportifs, et André Laignel.

Celui qui est membre du Parti socialiste depuis sa création est à la fois maire d'Issoudun depuis 1977, président de la communauté de communes du Pays d'Issoudun depuis 1994, vice président de l'Association des maires de France (AMF) depuis 2014 et président du Comité des Finances locales depuis 2012.

Mais l'homme de 74 ans a aussi été président du Conseil général de l'Indre (aujourd'hui Conseil départemental) de 1979 à 1985, député de l'Indre de 1981 à 1988, secrétaire d'Etat de François Mitterand à la formation professionnelle (1988 à 1991) puis à l'aménagement du territoire (1991 à 1993) et député européen à deux reprises (1994 à 1999 et 2004 à 2009).

Un long engagement politique aujourd'hui récompensé par le grade de chevalier de la Légion d'honneur.

La plus haute décoration honorifique française

André Laignel fait donc maintenant partie du million de personnes à avoir un jour reçu une décoration de l'Ordre national de la Légion d'honneur depuis sa création. Reconnu parmi ceux qui ont rendu des "mérites éminents" à la Nation. C'est le seul Berrichon de cette promotion de Pâques, la dernière du quinquennat de François Hollande.

Le maire d'Issoudun a été honoré en même temps que l'ancien ministre Laurent Fabius qu'il connaît bien, que l'actrice Audrey Tautou, ou encore que le vainqueur du Vendée Globe Armel Le Cléac'h. La promotion civile de la Légion d’honneur de Pâques 2017 compte 453 chevaliers, 83 officiers, 18 commandeurs, six grands officiers et deux grand’croix.

André Laignel, félicité par ses pairs

André Laignel a aussitôt reçu les félicitations du conseiller départemental socialiste de l'Yonne, Nicolas Soret. "Toutes mes félicitations à notre ami", a-t-il publié sur Facebook, estimant que "s'il y a bien un spécialiste des collectivites territoriales, c'est lui".

Une distinction méritée, au regard des combats menés par ce Monsieur depuis 30 ans, pour faire reconnaître l'intelligence des territoires, et travailler à un modèle de république décentralisée. - Nicolas Soret, conseiller départemental de l'Yonne

Ainsi que du président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, Michaël Weber, fait chevalier en même temps :