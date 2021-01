André Laignel : "On se bat pour essayer d'éviter la pagaille avec la vaccination"

"C'est toujours pareil, on nous appelle à la dernière minute. On nous associe comme des sous-traitants ! " André Laignel ne décolère pas. Le maire PS d'Issoudun et vice-président de l'association des Maires de France, souhaiterait que les élus locaux soient davantage associés à la campagne de vaccination et que l'Etat s'appuie sur leur expertise et leur connaissance du terrain.

"On aurait éviter beaucoup d'erreurs si depuis le début on s'était appuyer sur les collectivités locales ! On a vu la pagaille avec les masques, avec les tests... Là, nous essayons d'éviter la pagaille sur la vaccination, mais nous ne sommes pas certains d'y parvenir" déplore l'élu.

Pour participer à "l'effort de guerre", André Laignel a validé la mise en place d'un centre de vaccination à l'hôpital d'Issoudun à compter de ce lundi. Une façon de permettre l'accélaration de la campagne de vaccination, pour lui seule réponse possible à la pandémie.