André Rocchi est le nouveau maire de Prunelli di Fium’Orbu

Sans surprise, André Rocchi (SE) a remporté l’élection municpale de Prunelli. Il a obtenu 55,3% des suffrages, arrivant largement en tête devant la liste de l’ancienne majorité municipale de Stephane Francovich (25,3%) et la liste nationaliste d’Esteban Saldana (19,4%)

Prunelli-di-Fiumorbo, France

Un dimanche tranquille pour André Rocchi !

Celui qui sera dans les prochaines heures le nouveau maire de Prunelli di Fium’Orbu a remporté, haut la main, l’élection municipale partielle. Ayant manqué de 5 petites voix de décrocher le titre de premier magistrat de la commune au soir du premier tour, André Rocchi a donc transformé l’essai ce dimanche, et avec la manière. Le candidat, chef de file d’une liste sans étiquette, a obtenu 1.077 voix (55,3%).

« En tant que médecin, j’ai pris le pouls de la population. Je l’ai écouté. J’ai marché à ses côtés. Et nous avons obtenu le résultat de 55,3% des suffrages » déclare André Rocchi dans son premier commentaire à chaud.

Un nouveau maire qui n’aura pas plus de temps que ça pour savourer sa victoire. De gros dossiers sont en attente. Il y a le budget, celui des déchets. « La commune a souffert. Mais nous devons nous impliquer dans la recherche de solutions pour les ordures ménagères sur la Corse. Nous ne sommes pas là pour décider, mais notre voix doit être entendue » précise encore André Rocchi.

André Rocchi arrive loin devant la liste de l’ancienne majorité municipale conduite par Stéphane Francovich qui obtient 492 voix (25,3%) et la liste nationaliste d’Esteban Saldana qui récolte 378 voix (19,4%).

1986 des 2604 électeurs que compte la commune ont voté. La participation est même plus forte qu’au premier tour, elle atteint 76,3%.