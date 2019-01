André Trillard ne fait plus partie du parti Les Républicains.

Loire-Atlantique, France

André Trillard annonce qu'il ne fait plus partie du parti "Les Républicains. Entré au RPR en 1981, président de l'UMP de Loire-Atlantique, pendant dix ans, il n'avait pas été soutenu par Les Républicains lors des dernières élections sénatoriales en 2017 et avait perdu son siège. Sur France Bleu Loire Océan, l'ancien sénateur explique avoir quitté son parti "puisqu'on a voulu me faire une sortie un peu compliquée en m'encourageant à le présenter, puis en me mettant un candidat en face de moi". André Trillard ne se dit pas fâché, "c'est plus une période qui s'est finie, avec des gens en qui j'ai perdu confiance".