Andrézieux-Bouthéon, France

Dans la foulée de la reprise les 120 salariés andréziens de Saira Seats sont partis pendant une semaine en Chine pour passer des vacances. Un geste qui a beaucoup plu au maire d'Andrézieux Jean-Claude Schalk, lequel a décidé d'ouvrir grandes les portes de sa commune à la Chine.

Du chinois en école primaire

Il l'annonce sur France Bleu : il y aura du chinois dès la primaire dans sa ville. "Lors de la visite du PDG de KTK, il y a quelques mois avant la reprise, il m'avait parlé de ce voyage en Chine et il avait évoqué la possibilité d'envoyer des Chinois travailler ici, avec leurs familles" se rappelle le maire d'Andrézieux. "Se posait naturellement la question de l'école. La proposition m'a été faite, alors qu'on doit avoir deux fermetures de classe dans le quartier de la Chapelle, de consacrer une classe à l'apprentissage du chinois. C'est pénalisant d'avoir raison trop tôt. Peut-être que sur l'instant il y aura beaucoup de critiques mais dans quelques années on sera ravis d'avoir pu mettre en place une éducation à cette culture chinoise".

Une place chinoise

Autre décision du maire, une place sera rebaptisée. Comme nouveau nom, on parle de la place Shanghai. "Je crois que le nom n'est pas encore choisi" tempère Jean-Claude Schalk. "Mais il est évident qu'il faut référence à cette culture chinoise. Si on y va, il faut y aller !" Selon nos informations, c'est la place du Forez qui pourrait être rebaptisée. Ce qui ne plait pas à tout le monde, comme cet habitant qui affirme beaucoup tenir à elle et la considérer comme "non baptisable".

Des Chinois à l'ASF

Le club de foot d'Andrézieux va aussi jouer le jeu puisque dans les prochains mois, plusieurs joueurs chinois signeront un contrat avec l'ASF ! Révélation faite par le président du club Christophe Pereira : "Cela n'est pas encore sorti mais nous sommes en discussions avec des joueurs chinois. Tout devrait se finaliser pendant l'intersaison qui débute dans deux mois. Il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1 qui partent là-bas alors pourquoi pas l'inverse. On va faire les essais et on verra ce que ça donnera !"

C'est donc un vrai pari, le pari chinois que fait Andrézieux Bouthéon, de l'école à la rue en passant son stade de foot.