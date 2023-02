Ange Santini : "Je considère que l'autonomie de la Corse n'est pas une fin en soi"

"Moi si je peux apporter ma pierre à l'édifice, si on me le demande et de temps en temps on en parle, je le fais avec plaisir" a déclaré Ange Santini, maire de Calvi, président du conseil exécutif de Corse de 2004 à 2010, qui était l'invité de la rédaction ce lundi sur France Bleu RCFM . "Avec l'expérience qui est la mienne, j'ai coutume de dire qu'aujourd'hui, le mandat de maire de Calvi me suffit amplement, que je n'ai pas l'intention de revenir sur la scène politique régionale, en tout cas en étant candidat, mais que bien sûr les affaires de la Corse m'intéressent. Sans ça, je ne serai pas maire, je n'aurais pas été président de l'exécutif. Tout ce qui peut contribuer à la fois à l'apaisement de la situation en Corse -nous y sommes quasiment- et tout ce qui peut contribuer au mieux vivre dans nos concitoyens m'intéresse".

10 M€, c'est le montant qui profitera à la ville de Calvi, au titre du PTIC, afin de financer son projet d'aménagement de théâtre de verdure et de mise en lumière de la citadelle. Corte s'est vue, pour sa part, attribuée une enveloppe de 31,2 M€, jusqu'en 2026, pour son développement, la mise en place de mobilités douces et la rénovation urbaine.

Une satisfaction pour les maires de ces communes, d'autant que lors de la de signature de la convention du plan de transformation et d'investissement pour la Corse (PTIC) propre à la cité balanine, le ministre de l'Intérieur a déclaré que "le Président de la République a demandé de réfléchir à de nouveaux systèmes de renforcement des moyens de l’Etat en Corse pour aider les collectivités locales".

"Aujourd'hui, on se rend bien compte, notamment à travers la pandémie qui a frappé la France et le monde entier, que la cellule démocratique de base, et la proximité, ce sont les communes qui les portent et c'est une spécificité française, avec près de 37 000 communes, le maillage du territoire est ainsi fait" poursuit Ange Santini.

Et d'ajouter : "Je pense que la contractualisation directe entre les communes ou les bourgs centres en tout cas, et l'État ça me paraît important parce que on a des problématiques de logements, de social, d'écoles, de cantine, d'extension par exemple des écoles où l'État doit être, avec la collectivité de Corse, doit être un des partenaires financiers privilégiés".

Le déplacement du ministre de l'intérieur -le deuxième en moins d'un mois- a également été marquée par un déjeuner de travail avec Gilles Simeoni et les membres du conseil exécutif de Corse, au cours duquel 5 thématiques ont été évoquées bien au-delà du processus de discussions : le dossier de l'énergie avec la révision de la PPE (Programmation pluriannuelle de l'énergie), celui des déchets, de la santé avec notamment le projet de Centre hospitalier universitaire, mais aussi des dispositifs nationaux de soutien à l'économie ou encore de la DSP aérienne. 5 dossiers définis comme "stratégiques" et "urgents" ne relevant pas du processus de discussions et qui nécessitent, dit le président de l'exécutif de Corse, des "réponses de l'Etat". La prochaine étape, ce sera le 24 février, avec la reprise des discussions à Paris sur l'avenir institutionnel de l'île.

Une reprise des discussions de bon augure, selon Ange Santini. "C'est une bonne nouvelle pour la Corse, pour les concitoyens". "De toute façon, on se rend bien compte que souvent on est dans l'incompréhension parce qu'on ne discute pas. La vie est ainsi faite. On se rend compte que lorsqu'on on se met autour d'une table et bien on arrive à trouver des points de convergence même si tous ne le sont pas et au final, on peut arriver effectivement à réfléchir sur l'avenir de la Corse, y compris lorsqu'on parle d'autonomie" souligne le maire de Calvi. "Sachant que pour ce qui me concerne, je considère que l'autonomie n'est pas une fin en soi, ça ne veut rien dire ; l'autonomie c'est un moyen pour accéder aux objectifs qu'on se ferait fixer préalablement. Et en ce qui me concerne c'est ce que je veux privilégier. Fixons les objectifs, voyons vers quoi il faut tendre, qu'est-ce qui peut être amélioré en Corse et comment peut-on l'améliorer".

Pour Ange Santini, concernant le rôle des maires dans ce processus d'autonomie : "l'objectif ce n'est pas que les maires viennent parler du mur de soutènement ou de l'extension de l’assainissement ou de l'eau. Mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de montrer que concrètement, nous sommes les relais, nous avons le retour de nos concitoyens".

"Aujourd'hui sur place à Calvi, personne ne me parle d'autonomie, on me parle de problèmes concrets" note-t-il. *"*Encore une fois, des difficultés liées à la vie, d'où l'intérêt d'avoir autour d'une table des élus de proximité qui peuvent dire, voilà dans quel sens il faudrait aller pour améliorer le quotidien parce que somme toute, c'est le but de tout un chacun : de l'Etat, de la collectivité de Corse comme des élus de proximité".