Anglet: 80 sauveteurs côtiers pour la saison estivale

Anglet, France

Le dispositif estival de surveillance des plages de la commune basque d'Anglet mobilise cette année 80 sauveteurs côtiers sur les 4,5 kilomètres de plages. 6 sauveteurs sont des Crs et 3 sont des pilotes de jet-ski. Par ailleurs 20 assistants sauveteurs, âgés de 16 à 18 ans, seront en formation et repartis sur l’ensemble des huit postes de secours du littoral. Tous sont dotés de défibrillateurs.

Coût important pour la commune

la sécurité à un prix. Afin de financer le dispositif de sécurité et permettre de recevoir les 550 000 touristes attendus cette année, la ville a du faire un effort. C'est une enveloppe de 500 000 euros qui a été débloquée. De plus, en période estivale, la police municipale ( forte en temps normal de 13 agents), bénéficie d'effectifs supplémentaires recrutes en emplois saisonniers: 8 assistants temporaires de police municipale et 4 agents de surveillance de la voie publique.

Contrôle de la qualité des eaux de baignade

Du 15 mai au 30 septembre, des analyses sont effectuées quotidiennement sur quatre plages identifiées comme les plus sensibles au risque de pollution bactériologique. Dans le cas d'un dépassement des seuils réglementaires un arrêté municipal interdit toute activité de baignade ou de nautisme jusqu’à nouvel ordre.

Hélicoptère de la gendarmerie ECU 64 basé à Biarritz © Radio France - Paul NicolaÏ

A l’occasion de la présentation du dispositif de sécurité , les sauveteurs côtiers ont réalisé le jeudi 13 juin 2019 un exercice de sauvetage avec le concours de hélicoptère de la gendarmerie ECU 64 sur la plage de Marinella