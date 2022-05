Anne-Aymone Giscard d'Estaing à Nîmes : "Il faut de plus en plus construire la paix"

L'Europe est traumatisée depuis le début du conflit en Ukraine. Et justement, à Nîmes, la grande place derrière le Colisée, où siège de Nîmes Métropole, porte désormais le nom de place de l'Europe-Valéry Giscard d'Estaing (né le 2 février 1926 à Coblence et mort le 2 décembre 2020 à Authon ; président de la République de 1974 à 1981). Ce lundi est le jour anniversaire de la déclaration de Robert Schuman qui a marqué le début de l'Union européenne.

La mairie de Nîmes a symboliquement rebaptisé cette place de l'Europe. La veuve du troisième président de la Ve République, Anne-Aymone Giscard d'Estaing, 89 ans, confie sur France Bleu Gard Lozère : "On n'imaginait pas qu'il puisse y avoir une guerre aussi sanglante en Europe. C'était impensable." À propos de son mari, elle précise : "Sa vision de l'Europe était celle de la paix, qu'on ne puisse plus jamais voir d'affrontement fratricide."

"Voir un pays envahi sauvagement, comme l'a été l'Ukraine, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Les personnes de mon âge, nous avons connu ça en 1940, ces souvenirs ne s'effacent pas. Il faut encore plus d'union dans l'Europe, et de coopération. Rien n'est jamais gagné. Il faut de plus en plus construire la paix." Anne-Aymone Giscard d'Estaing