Sénatrice de Côte-d'Or depuis 2014, Anne-Catherine Loisier partage son temps entre le Sénat à Paris où siègent les sénateurs et Saulieu, où elle est restée conseillère municipale après avoir exercé le mandat de maire. Elle est ce lundi l'invitée de France Bleu Bourgogne entre 7 heures et 9 heures.

L'invitée des "petits déjeuners" de France Bleu Bourgogne ce lundi 19 mars a effectué presque tous les mandats locaux possibles en politique.

Anne-Catherine Loisier a été élue maire de Saulieu entre 2008 et 2017, présidente de la communauté de communes de Saulieu, plus jeune conseillère général élue à l'âge de 25 ans, vice-présidente du conseil général jusqu'en 2014, conseillère régionale de Bourgogne pendant 10 ans, tout cela sous la même étiquette, l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants.

Sur l'échiquier politique, c'est donc une proche de François Sauvadet, le président du conseil départemental de Côte-d''Or.

De Saulieu au Sénat

Le 28 septembre 2014 Anne-Catherine Loisier est élue sénatrice de la Côte d’Or. Elle était deuxième sur la liste du sénateur Alain Houppert. Du coup avec la loi sur le cumul des mandats, elle est obligée de démissionner de son mandat de maire.

Elle ne disparaît pas complètement du Morvan, puisqu'elle garde le mandat de conseillère municipale et conseillère communautaire. Elle partage désormais son temps entre la palais du Luxembourg, où siègent les sénateurs et son fief Saulieu.

Au Sénat, elle s'occupe de la filière forêt-bois après s'être occupée de la filière équine. Anne-Catherine Loisier est une cavalière confirmée. Le cheval, comme disait un célèbre commentateur, c'est son "dada".

Le Sénat, les chevaux, les forêts, ce lundi 19 mars, on évoque ces dossiers sans langue de bois.