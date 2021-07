Anne Hidalgo candidate en 2022 : trois élus de Dordogne signent la tribune pour soutenir la maire de Paris

Germial Peiro, Benjamin Delrieux et Delphine Labails soutienne une éventuelle candidature d'Anne Hidalgo à la présidentielle de 2022

Germinal Peiro, le président du conseil départemental, Delphine Labails la maire de Périgueux et le conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine Benjamin Delrieux soutiennent la maire de Paris Anne Hidalgo pour la présidentielle de 2022. Dans une tribune intitulée "Pour nous, c'est Anne Hidalgo" ils lui demandent d'annoncer sa candidature. En tout, 200 élus socialistes ont signé ce texte.

"Anne Hidalgo représentera dignement la France"

Ces 200 élus soutiennent dur comme fer une candidature de la maire de Paris : "Pour nous, Anne Hidalgo représentera dignement la France et possède toutes les qualités pour être la prochaine Présidente de la République Française. Nous l’appelons avec enthousiasme, conviction et promesse de soutien déterminé, à être candidate à l’élection présidentielle". Ils estiment qu'elle est la mieux placée pour porter un projet "social, écologique et républicain".

Début mai dernier, Anne Hidalgo annonçait qu'elle prendrait sa décision à la fin de l'automne en vue d'une candidature à l'élection présidentielle de 2022.

Les maires de Lille, Martine Aubry ou de Montpellier Mickaël Delafosse ont également signé cette tribune mais pas la présidente de la région Occitanie Carole Delga.

Les candidatures s'enchaînent à gauche

Du côté des écologistes, trois hommes et femmes politiques sont déjà candidats via la primaire du parti EELV : Sandrine Rousseau, le maire de Grenoble Eric Piolle et le député européen Yannick Jadot.