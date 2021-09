Anne Hidalgo, candidate socialiste à la présidentielle, sera l'invitée de France Bleu Picardie ce mercredi

Elle a déclaré sa candidature à la présidentielle il y a dix jours à Rouen et elle sera dans la Somme, ce mercredi. Anne Hidalgo, maire socialiste de Paris et candidate à la présidentielle de 2022, visitera la maison de santé de Trois-Rivières dans la matinée avant d'échanger avec des habitants et des élus.

Elle devrait ensuite se rendre à Montdidier pour visiter le régie communale d'électricité , en partie alimentée par des éoliennes.

A 14h30, Anne Hidalgo se rendra à la librairie Martelle d'Amiens pour dédicacer son dernier livre, "Une femme française" paru aux éditions de l'Observatoire.

Elle répondra aux questions de France Bleu Picardie mercredi matin à 8h10.