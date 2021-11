Anne Hidalgo : Emmanuel Macron est "extrêmement dur avec les plus modestes, les plus fragiles"

Oradour-sur-Glane le week-end dernier, Colombey-les-Deux-Eglises pour rendre hommage au Général De Gaulle mardi puis Verdun aujourd'hui, avant les commémorations du 11 novembre jeudi : Anne Hidalgo donne une tonalité mémorielle et historique à sa campagne pour l'élection présidentielle. Invitée de France Bleu Lorraine, la maire de Paris et candidate du Parti Socialiste veut "rappeler l'histoire sans chercher à la réécrire" et s'en prend à Emmanuel Macron au lendemain de son allocution présidentielle. Un discours de candidat ? "Personne n'en doute, je n'en doutais pas non plus."

Pousser la vaccination, pas l'imposer

La 3e dose de vaccin intégrée au pass sanitaire des personnes de plus de 65 ans ? "Quelle violence, quelle infantilisation de nos concitoyens" fustige la candidate PS qui se dit favorable à l'incitation plutôt qu'à la contrainte et à l'ouverture de la dose de rappel à tous, quelle que soit la tranche d'âge. "Il (Emmanuel Macron) a décidé tout seul, à partir d'une vague discussion dans son conseil de défense sur le Covid. Et il décide que non seulement il y aura une condition sur le pass sanitaire, mais il n'organise pas et ne tend pas la main à ceux qui peuvent organiser la vaccination, à savoir les maires."

Un programme "inquiétant"

Pour la maire de Paris, le chef de l'Etat fait montre de "mépris" et "décide seul dans son coin." La mise en place du dernier volet de la réforme de l'assurance chômage et le report de la réforme des retraites ? "Il continue à être extrêmement dur avec les plus modestes, les plus fragiles" constate Anne Hidalgo. "Nous expliquer qu'il n'a pas le temps de faire une réforme des retraites, mais nous annoncer d'entrée de jeu que finalement, notre système de retraite sera mis à mal toujours pour les plus fragiles. C'est quelque chose d'extrêmement inquiétant." La construction de nouveaux réacteurs nucléaires ? "Je dis chiche ! Qu'il nous dise où ! Voilà, qu'il nous donne la carte, que l'on puisse commencer à voir où, sur quelle territoire, comment..." La maire de Paris rappelle au passage son opposition au projet de centre d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, son opposition à la construction de nouvelle centrale, et son attachement au mix énergétique : "Il nous faut absolument nous engager sur des énergies renouvelables parce que c'est là que seront les marchés de demain."

Sa séquence mémorielle

À Verdun, comme la veille à Colombey, Anne Hidalgo entend également faire entendre sa voix dans le débat actuel qui agite la campagne sur les questions d'histoire et de mémoire. "C'est ce qui fonde notre enracinement dans notre pays" défend-elle, "à un moment où l'amnésie peut être aussi une maladie très grave pour la démocratie, où il y a ce vent populiste extrémiste qui voudrait réécrire l'histoire et entraîner des confusions qui fragilisent notre démocratie, nos institutions, la confiance que nos concitoyens ont dans ce pacte qui nous unit, nous les Français. Je pense que c'est très, très important de rappeler cette histoire sans chercher à la réécrire."