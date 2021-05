Anne Hidalgo en Ardèche : la maire de Paris continue son tour de France avant la présidentielle 2022

La maire de Paris Anne Hidalgo était en déplacement en Ardèche ce mardi pour soutenir le président sortant dans la campagne des élections départementales et "rencontrer les acteurs locaux" avant l'élection présidentielle de 2022.

Anne Hidalgo continue son tour de France, après Nancy et Douai, la maire socialiste de Paris était en Ardèche ce mardi pour soutenir la candidature du président sortant du conseil départemental Laurent Ughetto et "rencontrer les acteurs locaux". Après la visite d'une exploitation agricole en transition vers le bio et celle d'un campus connecté, l'élue PS s'est rendue dans l'entreprise Natural Origins, spécialisée dans le domaine des plantes aromatiques, "ce que j'en retiens, c'est qu'il y a beaucoup de fierté à voir toute cette énergie qui est développée sur un territoire comme l'Ardèche."

"On verra bien le moment venu" - Anne Hidalgo, maire socialiste de Paris

Anne Hidalgo évoque un "travail qui s'inscrit dans la préparation de l'élection présidentielle"mais interrogée sur ses ambitions, une nouvelle fois la maire de Paris botte en touche : "Il y a une troisième voie et je pense que cette autre voie, ça ne peut pas être une personne, c'est un mouvement, un collectif, moi je suis dans cette démarche collective, eh puis on verra bien le moment venu mais en tous les cas déjà allons voir, écouter et comprendre."

Après la visite d'une exploitation agricole ardéchoise et celle d'un campus connecté, Anne Hidalgo s'est rendue dans l'entreprise Natural Origins ce mardi. © Radio France - Elsa Vande Wiele

La maire socialiste de Paris était en Ardèche ce mardi pour soutenir la candidature du président sortant du conseil départemental Laurent Ughetto et "rencontrer les acteurs locaux". © Radio France - Elsa Vande Wiele

