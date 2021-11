Anne Hidalgo en campagne sur le marché de Carpentras

La candidate socialiste était en Vaucluse vendredi 26 novembre. Anne Hidalgo a rencontré des Carpentrassiens sur le marché avant de rendre visite à des viticulteurs et arboriculteurs vauclusiens. Pour Anne Hidalgo "les agriculteurs font un travail qui mérite respect et rémunération. Ce sont aussi les premiers confrontés au réchauffement climatique et je sais qu'ils s'adaptent pour répondre à ce réchauffement climatique". Elle a demandé ce qu'on arrête "l'agribashing". Anne Hidalgo était en réunion publique à Avignon en fin de journée. La maire de Paris sera bien au premier tour des élections présidentielles puisque son équipe de campagne a assuré aujourd'hui avoir réuni les 500 signatures nécessaires à sa candidature.