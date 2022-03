En meeting à Toulouse, Anne Hidalgo tacle Macron et Mélenchon

A 15 jours du premier tour de l'élection présidentielle, Anne Hidalgo tenait un meeting à Toulouse ce samedi au petit palais des sports. Devant 2.000 personnes, elle a taclé l'action d'Emmanuel Macron et redit non au vote utile que serait Jean-Luc Mélenchon.

Delga et Méric au soutien

Avant la maire de Paris, la présidente de la région Occitanie Carole Delga et le président du département de la Haute-Garonne Georges Méric sont montés sur scène pour des discours. _"_Soyons fiers de notre candidate, la gauche est bien vivante. Ici et maintenant, dans la vie des Français. Cette gauche du réel et du faire, celle qui met les mains dans le cambouis", lâche Carole Delga.

"Mélenchon c'est l'impasse"

Anne Hidalgo a tenu un discours d'environ une heure devant des sympathisants venus des quatre coins de l'Occitanie. Elle a défendu la retraite à 62 ans, une revalorisation du salaire des enseignants ou encore redit sa volonté de boycotter le pétrole russe.

Et elle s'en est pris aux autres candidats. Notamment le président sortant Emmanuel Macron : "En 2017, il pouvait y avoir un doute, mais en 2022... Après ces cinq années et après l'annonce de son programme de casse sociale, il ne peut plus y avoir de doute."

Elle a aussi redit qu'elle ne défendait pas l'idée d'un vote utile à gauche pour porter Jean-Luc Mélenchon au second tour : _"_Mélenchon c'est l'impasse. Quelle ville ? Quel département ? Quelle région son mouvement a-t-il gagné avec son sectarisme et ses outrances."

Anne Hidalgo se rend à Auch (Gers) ce samedi soir pour conclure son weekend en Occitanie.