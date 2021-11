Anne Hidalgo en réunion publique à Saint-Étienne : les militants repartent convaincus, les curieux moins

De passage à Saint-Étienne dans la Loire, la candidate socialiste à la prochaine élection présidentielle Anne Hidalgo a tenu une réunion publique dans la maison de quartier de Solaure ce mercredi soir. Devant elle, environ 150 militants et curieux de toute la Loire. Une salle comble qui ne repart pas entièrement acquise à la cause de l'actuelle maire de Paris.

Séance de câlinothérapie pour les socialistes de la Loire

Les organisateurs de la réunion publique sortent ravis : il a fallu ajouter des chaises dans la salle pour accueillir tout le monde. "C'est une bonne nouvelle, on s'est mobilisé pour que la campagne décolle un peu, donc ça fait plaisir" glisse un jeune socialiste à la manœuvre. Les militants se lèvent tous comme un seul homme à l'arrivée de leur championne.

Au micro, Anne Hidalgo ne fait pas l'impasse sur la mauvaise passe de son parti : "On peut parfois se dire, que sommes nous devenus ? Que nous est-il arrivé ? Est-ce que tout cela n'est pas le monde d'avant ? Ce que nous faisons ce soir à Saint-Étienne, c'est justement écrire une nouvelle page." Elle décline certains des thèmes chers au cœur des socialistes : éducation, en égratignant au passage Parcoursup, mais aussi santé au travail, écologie et maintien des services publics.

Le discours a de quoi galvaniser Brigitte, une militante socialiste de longue date : "c'était très positif, très enthousiasmant. On a vraiment envie de partir en campagne aux côtés d'Anne Hidalgo. C'est vrai qu'actuellement on a l'impression que la gauche n'existe plus, et là ça fait beaucoup de bien, la salle était pleine, les gens partagent cette volonté de faire gagner nos valeurs."

Encore beaucoup de questions pour les moins convaincus

Du côté des curieux, beaucoup, dont le cœur penche à gauche, viennent pour tenter de jauger la socialiste à l'aune de ses rivaux. "Je suis convaincu par les idées, mais j'attends d'en savoir un plus sur Anne Hidalgo" explique Thibault, 23 ans, venu de Rive-de-Gier. "Pour les gens comme moi qui ne sont pas dans un parti, c'est très difficile de se décider" soupire une autre spectatrice de la réunion publique.

A l'issue du discours d'Anne Hidalgo, certains ne sont pas plus avancés et ressortent même déçus, à l'image de Marie-Hélène : "je déplore que ça se termine comme ça. On a un discours, on le connaît, et puis après, on s'en va, on mange trois petits fours, et puis on part. Et puis rien sur un éventuel rassemblement de la gauche. C'est 'on est les meilleurs et on va gagner'." Derrière elle, sur les chaises ici et là, quelques prospectus de campagne froissés sont abandonnés.